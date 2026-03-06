Fernduell an der Spitze: Löchgau und Rutesheim ohne Fehl und Tadel

– Foto: Herbert Schürl

In der Landesliga, Staffel 1, brach beim heutigen Auftakt des 17. Spieltags eine entscheidende Phase der Saison an. Es war ein Abend, der von taktischer Disziplin, nervlicher Belastung und der puren Gier nach dem Sieg geprägt war. Während die Spitzenreiter ihre Ambitionen mit kühler Präzision untermauerten, lieferten sich die Teams im Tabellenkeller einen erbitterten Kampf um jeden Grashalm, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.

Es war eine zähe Angelegenheit, die sich den 150 Zuschauern bot. In diesem Nachbarschaftsduell neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg. Trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe und dem unbedingten Willen, die Defensive des Gegners zu knacken, wurden die Torchancen nicht genutzt. Die Anspannung war auf den Rängen förmlich greifbar, doch am Ende leuchtete ein torloses Unentschieden auf der Anzeigetafel. ---

Vor 350 Zuschauern entwickelte sich ein Duell, das vor allem von seiner frühen Dramatik lebte. Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen wollte dem Favoriten ein Bein stellen, wurde jedoch eiskalt erwischt. Schon nach wenigen Minuten zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Laurin Stütz übernahm die Verantwortung und erzielte in der 8. Minute per Foulelfmeter das 0:1 für den SKV Rutesheim. Es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Rutesheim verteidigte die knappe Führung mit aller Routine und Leidenschaft, während Leonberg verzweifelt gegen die drohende Niederlage anrannte. ---

Der Tabellenführer demonstrierte eindrucksvoll, warum er in dieser Spielzeit das Maß aller Dinge ist. Der FV Löchgau ließ gegen den Absteiger TSV Heimerdingen 1910 von Beginn an keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Die Zuschauer erlebten eine furiose erste Halbzeit. Den Torreigen eröffnete Tim Schwara bereits in der 3. Minute mit dem 1:0. Derselbe Spieler war es auch, der in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte und die Vorentscheidung herbeiführte. Noch vor dem Pausenpfiff machte der Spitzenreiter alles klar: Furkan Yumurtaoglu traf in der 45. Minute zum 3:0-Endstand. ---



Für Sport-Union Neckarsulm ist es ein Neustart mit sofortiger Bewährungsprobe. Neckarsulm steht als 10. bei 22 Punkten (30:24 Tore) und musste in der Vorwoche im Nachholspiel eine 0:2-Niederlage gegen Löchgau hinnehmen. TV Oeffingen ist Fünfter mit 26 Punkten (40:29 Tore) und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Neckarsulm auswärts 2:0 (Oeffingen – Neckarsulm 0:2). Oeffingen hat also etwas offen, Neckarsulm den Beweis, dass man diesen Gegner schlagen kann – und zugleich den Druck, nach dem jüngsten 0:2 wieder ein Erfolgserlebnis zu erzwingen.

Ein Spiel im Tabellenkellerbereich, das nach Stabilität riecht. SpVgg Satteldorf ist 14. mit 14 Punkten (21:35 Tore) und braucht dringend Punkte, um nicht tiefer hineinzurutschen. TSV Ilshofen steht auf Rang 8 mit 23 Punkten (22:22 Tore) – ausgeglichen im Torverhältnis, stabil in der Mitte. Das Hinspiel am 23.08.25 endete 0:0 (Ilshofen – Satteldorf 0:0). Ein Ergebnis, das damals niemandem richtig half – und genau deshalb jetzt so brisant ist: Wer diesmal gewinnt, holt nicht nur Punkte, sondern ein Stück Ruhe.

Unten gegen oben – und doch mit einer Hinrunden-Erinnerung, die Pleidelsheim Hoffnung gibt. GSV Pleidelsheim ist 15. mit 13 Punkten (20:41 Tore), SG Weinstadt steht als Vierter bei 28 Punkten (43:31 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Weinstadt knapp 2:1 (Weinstadt – Pleidelsheim 2:1). Pleidelsheim braucht Punkte für den Klassenerhalt, Weinstadt will den Anschluss nach oben halten. In so einem Spiel ist die Gefahr für den Favoriten groß: Wer glaubt, es geht von allein, wird in dieser Liga schnell bestraft.

Ein Kellerduell mit maximaler Bedeutung. SGM Krumme Ebene am Neckar ist Letzter mit 10 Punkten (18:42 Tore), SV Kaisersbach steht als 13. bei 15 Punkten (19:48 Tore) und kommt aus einer frischen Niederlage: 0:2 gegen Schwäbisch Hall im Nachholspiel. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Krumme Ebene auswärts 2:0 (Kaisersbach – Krumme Ebene 0:2). Kaisersbach hat also eine offene Rechnung, Krumme Ebene den Beweis, dass sie diesen Gegner schlagen kann. In einer Liga mit drei direkten Absteigern ist das ein Spiel, das sofort über Mut und Zukunft entscheidet.



Ein Duell aus der oberen Tabellenhälfte, das nach Standortbestimmung klingt. SG Schorndorf (Aufsteiger) ist Sechster mit 26 Punkten (36:31 Tore), TSG Öhringen (Aufsteiger) steht als Dritter bei 32 Punkten (31:17 Tore) und will näher an die Top zwei heran. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Öhringen knapp 2:1 (Öhringen – Schorndorf 2:1). Beide Teams sind Aufsteiger – beide spielen oben mit. Genau das macht diese Partie so reizvoll: Es geht nicht nur um Punkte, sondern um die Frage, wer die eigene starke Hinrunde in den Frühling tragen kann.