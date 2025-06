Fernando Laya Ramirez übernimmt die 1. Mannschaft des SVK Beiertheim

Wir freuen uns mitteilen zu können, das Fernando Laya Ramirez ab sofort die sportliche Betreuung der 1. Mannschaft beim SVK Beiertheim übernimmt.

Fernando besitzt die B-Lizenz und war lange Jahre im Jugendfußball tätig, betreute dort höherklassige Teams C- , B- und A-Jugendbereich u.A. beim FC Germania Friedrichstal und FC Nöttingen bevor es ihn letztlich in den Herrenbereich beim TSV Weiler zog, wo er Co-Trainer war.

Neben dem Vereinsengagement war er auch beim DFB tätig und trainierte talentierte Jugendspieler an den DFB Stützpunkten Enzberg und Pfinzweiler. Daher besitzt er ein hervorragendes Netzwerk.