Fernandes neuer Trainer in Schifflingen

Pedro José Fernandes – Foto: Christel Seil

Seit Anfang Juli war gewusst, dass Samuel Dog Schifflingen in Richtung Weiler verlassen würde. Vergangene Woche hat der Absteiger aus der Ehrenpromotion dessen Nachfolger verpflichtet.

Wie im FuPa-System eingetragen wurde und wie bestätigend aus dem Extranet der FLF hervorgeht, ist der 38-jährige Pedro José Fernandes neuer Trainer der 1.Männer des Fusionsvereins aus dem Süden Luxemburgs.