Fernandes neuer Trainer in Schifflingen

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Seit Anfang Juli war gewusst, dass Samuel Dog Schifflingen in Richtung Weiler verlassen würde. Vergangene Woche hat der Absteiger aus der Ehrenpromotion dessen Nachfolger verpflichtet.
Wie im FuPa-System eingetragen wurde und wie bestätigend aus dem Extranet der FLF hervorgeht, ist der 38-jährige Pedro José Fernandes neuer Trainer der 1.Männer des Fusionsvereins aus dem Süden Luxemburgs.
Fernandes spielte u.a. einst für Beles, wo er bis 2025 auch die U19 trainierte. Zudem war er als Co-Trainer in Rodange aktiv, dies sowohl in der Ehrenpromotion als auch in der BGL Ligue.