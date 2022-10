Fernandes Neto bekommt Profivertrag Mehrere namhafte Klubs waren an dem großen Talent aus der U19-Mannschaft der Düsseldorfer interessiert. Aus der Bundesliga, aber auch aus der englischen Premier League. Jetzt hat der 17-jährige Elione Fernandes Neto sich aber doch für Fortuna entschieden. Was die Beteiligten dazu sagen.

Hinzu kommt, dass der 17-Jährige seit Kurzem von der Berateragentur „ICM Stellar“ betreut wird – sicherlich mit dem Ziel das bestmögliche Paket für ihren Klienten zu schnüren. Jetzt allerdings war es doch die Fortuna, die Erfreuliches in Sachen „Elo“ verkünden durfte: Der Zweitligist hat den Mittelfeldspieler mit einem Profivertrag ausgestattet. Die genaue Vertragsdauer wollte der Klub nicht nennen. Der gebürtige Siegburger Fernandes Neto wechselte im Sommer 2021 von Fortuna Köln in die U17 der Fortuna. In seiner ersten Saison in Düsseldorf qualifizierte er sich mit seinem Team für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Im vergangenen Sommer rückte Fernandes Neto in die U19 auf und absolvierte zudem Teile der Saisonvorbereitung mit der Profimannschaft. In diesem Herbst kam er zu seinen ersten drei Spielen in der 2. Bundesliga. Bis zum Ende seiner Junioren-Zeit soll er aber weiterhin vor allem in der U19 zum Einsatz kommen.