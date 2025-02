Ferjani von Profimannschaft suspendiert

Der FC 08 Homburg suspendiert Ramzi Ferjani. Der 23-Jährige wird aus disziplinarischen Gründen bis auf Weiteres kein Teil der Profimannschaft mehr sein. Der Verteidiger wird ab sofort nur noch der Homburger U23 angehören.

„Wir schauen genau hin, wie die Berufsauffassung der Spieler ist. Wer nicht mit der richtigen Einstellung an seinen Beruf rangeht, ist beim FC 08 Homburg künftig fehl am Platz“, so Dieter Gerstung, sportlicher Leiter des FCH.