Ferhat Ülker will mit Ararat Gevelsberg Schritt für Schritt wachsen

Ferhat Ülker in seiner neuen Rolle als Cheftrainer bei Ararat Gevelsberg.

Seit dem 1. Juli steht Ferhat Ülker als Cheftrainer an der Seitenlinie von Bezirksligisten Ararat Gevelsberg. Der ehemalige Jugendspieler von Schalke 04 und frühere Co-Trainer bei Rot-Weiß Wülfrath bringt viel Erfahrung und eine klare Spielidee mit. Nach vier Partien in der Bezirksliga steht der 37-Jährige mit seiner Mannschaft auf dem Dritten Tabellenplatz, eine durchaus zufriedenstellende Position für den Aufsteiger aus Gevelsberg.

Ballbesitz, Geduld und Entwicklungsschritte Die Saison startete sehr gut mit neun Punkten aus drei Spielen, unter anderem mit einem 6:0 Kantersieg gegen den VfB Altena, doch Ülker weiß, dass es für ihn und seine Mannschaft noch ein weiter Weg ist. Anfangs kritisierte er besonders das einfache Passspiel seines Teams. Um daran zu arbeiten setzt der Übungsleiter im Training auf viele Spielformen sowie Taktikübungen um die Routinemäßigen Abläufe seiner Spieler zu fördern. Das scheint auch schon Früchte zu tragen: "Man sieht wie die Jungs von Training zu Training immer besser und besser werden. Aber das ist ein Prozess, sowas geht nicht von heute auf morgen", berichtet Ülker im Gespräch mit FuPa Niederrhein.

Das Ziel von Ferhat Ülker in dieser Saison ist klar gesetzt: Er möchte sich mit seiner Mannschaft sicher im Tabellenmittelfeld festigen und dafür zählt jeder Punkt. Trotz des Guten Saisonstarts, will er keine zu hohen Erwartungen setzen und stets von Spiel zu Spiel denken: "Wir sind ein Aufsteiger, das ist uns auch bewusst und deswegen müssen wir realistisch bleiben und die Kirche im Dorf lassen", sagt er. Von Beginn an machte Ülker deutlich, wohin die Reise gehen soll: dominanter Ballbesitzfußball, gepaart mit intensivem Pressing. „Wir wollen die Spielbestimmende Mannschaft sein, aber trotzdem geduldig bleiben", erzählt der ehemalige Ex-Profi. Auch wenn es noch spät im Spiel 0:0 steht, möchte er, dass seine Mannschaft weiterhin Fußball spielt und auf hastige Bälle nach vorne verzichtet.