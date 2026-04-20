Ferhat Ökce gewinnt erneut das Duell der Freunde

Ab Sommer ziehen sie beim Kevelaerer SV an einem Strang, privat sind sie miteinander befreundet. Doch am Sonntag standen sich Ferhat Ökce und KSV-Trainer Patrick Znak in der Bezirksliga noch einmal als Gegner gegenüber. Ökce, aktuell Trainer des TSV Weeze und künftig Sportlicher Leiter in Kevelaer, gewann mit seinem Team mit 2:1 (0:0) beim KSV und nahm seinem zukünftigen Verein somit die Punkte ab.
Umso bitterer für den Kevelaerer SV: Nach der überraschenden 0:1-Niederlage der Sportfreunde Broekhuysen bei Schlusslicht SV Haldern bot sich die Chance, bis auf drei Punkte an den Tabellenzweiten heranzurücken – stattdessen bleibt es nun bei sechs Zählern Rückstand. Die Verantwortung dafür suchte Patrick Znak natürlich nicht bei seinem Trainerkollegen Ferhat Ökce, sondern bei der eigenen Mannschaft. „Irgendwie waren wir heute zu verkrampft. Vielleicht tat uns der Druck nicht gut, noch einmal oben anklopfen zu können. Scheinbar sind wir noch nicht bereit für den ganz großen Wurf“, sagte der KSV-Coach.
Im ersten Durchgang dominierte der TSV Weeze die Partie, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten zur Führung ungenutzt. So kam es, wie es im Fußball oft kommt: Mit der ersten klaren Chance nach der Pause brachte Maximilian Gastens den Kevelaerer SV in Führung (53.). Für den 23-Jährigen, der die Torjägerliste gemeinsam mit Twistedens Torben Schellenberg anführt, war es bereits der 22. Saisontreffer.
Die Antwort des TSV Weeze folgte wenig später. Nach einer starken Kombination über das gesamte Spielfeld erzielte Julian Kühn den Ausgleich (64.). In der Folge drängte der Kevelaerer SV auf die erneute Führung – doch den entscheidenden Treffer setzte Weeze: In der Nachspielzeit traf erneut Kühn nach Vorarbeit von Yannick Gorthmanns zum 2:1 (90.+2).
Somit endete die Partie wie bereits das Hinspiel, das der TSV Weeze Ende Oktober ein wenig glücklich für sich entschieden hatte. Diesmal war der Erfolg jedoch verdient. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr guten Fußball gespielt. Nach dem Rückstand sind wir zum Glück ruhig geblieben, haben unsere Positionen gehalten und zum Schluss noch einmal eiskalt zugeschlagen“, sagte Ferhat Ökce.
Um seine Freundschaft zu Patrick Znak macht sich der scheidende Weezer Übungsleiter keine Sorgen. „Die hat Bestand – daran kann auch ein Fußballspiel nichts ändern.“ In der Tabelle, in der der TSV nun 38 Punkte auf dem Konto hat, erwartet Ökce dagegen weiterhin Bewegung: „Die Liga ist verrückt. Heute bist du durch, morgen hängst du wieder unten drin. Wir machen einfach weiter.“
Diesen Ansatz verfolgt auch Patrick Znak. „Wir spielen bisher eine sehr starke Saison. Ein schlechtes Spiel wirft uns nicht zurück“, sagte der Trainer des Kevelaerer SV. In der Tabelle rutscht der KSV vorerst auf Rang vier ab.