Ferhat Ökce gewinnt erneut das Duell der Freunde

Umso bitterer für den Kevelaerer SV: Nach der überraschenden 0:1-Niederlage der Sportfreunde Broekhuysen bei Schlusslicht SV Haldern bot sich die Chance, bis auf drei Punkte an den Tabellenzweiten heranzurücken – stattdessen bleibt es nun bei sechs Zählern Rückstand. Die Verantwortung dafür suchte Patrick Znak natürlich nicht bei seinem Trainerkollegen Ferhat Ökce, sondern bei der eigenen Mannschaft. „Irgendwie waren wir heute zu verkrampft. Vielleicht tat uns der Druck nicht gut, noch einmal oben anklopfen zu können. Scheinbar sind wir noch nicht bereit für den ganz großen Wurf“, sagte der KSV-Coach.