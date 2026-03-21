Ferhat Dogan: "Setzen bewusst auf eine familiäre Struktur"

Der DKSV Helene kämpft um den Klassenerhalt – Foto: Andre Peters

Der Abstiegskampf in der Kreisliga A, Gruppe 1 bleibt weiterhin spannend. Am kommenden Spieltag kommt es zudem zum absoluten Kellerduell zwischen dem DKSV Helene Essen und dem Essener SC Preußen. Aktuell hat der SC noch einen Zähler mehr auf dem Konto als der DKSV. Ferhat Dogan, Cheftrainer bei Helene, sprach über das bevorstehende Spiel und die restliche Saison.

"Aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist das Spiel für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Dennoch wird diese Partie keine Vorentscheidung im Kampf um die jeweiligen Ziele darstellen, da noch einige Spiele ausstehen und die Liga sehr ausgeglichen ist. Hier kann grundsätzlich jeder jeden schlagen – genau das macht den Fußball aus und sorgt für die besondere Spannung und Emotionalität", sagte Dogan vor dem anstehenden Spiel.

Am vergangenen Spieltag sicherte sich der DKSV den dritten Sieg der Spielzeit gegen die Zweitvertretung der SpVg Schonnebeck. Nach zwei 1:2-Niederlagen zum Fußball-Jahresbeginn, war es ein wichtiger Erfolg für Dogan und sein Team. "Unser Ziel ist es, die positiven Leistungen der vergangenen Wochen zu bestätigen und weiterhin konstant aufzutreten. Bereits im Spiel gegen SG Altenessen haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt, uns jedoch aufgrund unglücklicher Entscheidungen und eigener Fehler nicht mit Punkten belohnt", erklärte der Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Auch gegen Schonnebeck haben wir eine starke Partie gespielt, allerdings zahlreiche Chancen ungenutzt gelassen, sodass es bis zur letzten Sekunde spannend blieb. Letztlich zählen im Fußball jedoch die Ergebnisse – und dort konnten wir die drei Punkte mitnehmen, was uns zusätzlichen Auftrieb gibt."

Personalsorgen bei Helene Essen

Der Dreier am vergangenen Spieltag schenkte der Mannschaft rund um Helene Essen neue Hoffnung. Auf die Frage, ob und wie fest Dogan an den Klassenerhalt seines Teams glaubt, antwortete der 32-Jährige: "Der Klassenerhalt hängt maßgeblich davon ab, ob wir Woche für Woche personell aus dem Vollen schöpfen können. Grundsätzlich verfügen wir über eine hohe Qualität im Kader, allerdings sind wir in dieser Saison stark von Verletzungen und weiteren, schwer beeinflussbaren Faktoren betroffen. Regelmäßig fehlen uns mehrere Spieler, was nur schwer zu kompensieren ist."

Ein wichtiger Akteur ist beispielsweise Top-Torjäger Welat Er, der bereits zwölf Mal in der aktuellen Spielzeit erfolgreich war. Doch nicht nur von ihm wird der Klassenerhalt abhängen. Mit 66 Gegentreffern stellt der Tabellenvierzehnte die zweitanfälligste Abwehr der Liga. Ein Wert, der sich in den kommenden Duellen verbessern muss.

Dogan sieht allerdings auch bei einem möglichen Abstieg Hoffnung für den Verein: "Unabhängig davon würde ein möglicher Abstieg den Verein nicht aus der Bahn werfen. Wir arbeiten mit sehr begrenzten finanziellen Mitteln und setzen bewusst auf eine familiäre Struktur sowie auf Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren. Nachhaltiger Erfolg und Zusammenhalt stehen bei uns im Vordergrund." Abschließend erklärte der Cheftrainer noch: "Zudem befinden wir uns in einer Phase des Umbruchs, die ebenfalls berücksichtigt werden muss. Dennoch werden wir alles daransetzen, unser Ziel zu erreichen."

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt kann sein Team am kommenden Spieltag gegen den ESC Preußen machen. Mit einem Sieg im Kellerduell könnte der DKSV die Abstiegszone vorerst verlassen.