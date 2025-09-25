Ferdinand Scholl – Stadtmensch atmet beim Bahlinger SC Schwarzwaldluft

Sein erstes Regionalligaspiel ist Ferdinand Scholl gut im Gedächtnis haften geblieben. Es war zu Beginn der vergangenen Spielzeit, als Scholl im Trikot des FC Gießen mit einem millimetergenauen Schnittstellenpass den einzigen Treffer der Partie durch Younes Ebnoutalib einleitete. Der leidtragende Club hieß damals Bahlinger SC, jener Verein, für den der 23-jährige Mittelfeldspieler seit Saisonbeginn aufläuft. Scholl hat gute Erinnerungen an seinen ersten Auftritt im Kaiserstuhlstadion. Womöglich habe das "im Unterbewusstsein" (Scholl) eine Rolle gespielt, als sich im Frühjahr über seinen Berater der Kontakt zum BSC ergab. "Wir haben dann schnell sehr gute Gespräche geführt", sagt der Spieler.

Auf den zweiten Saisonsieg, das 2:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, folgt für den SC Freiburg II in der Regionalliga Südwest am Freitagabend (19 Uhr) das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten FSV Frankfurt. „Wir treffen auf eine sehr kompakte und disziplinierte Mannschaft“, so SC-Coach Bernhard Weis. Im ehemaligen Zweitligisten sieht Weise eine „sehr gewachsene Mannschaft“. In Frankfurt fehlen wird Rouven Tarnutzer, der gegen Fulda Gelb-Rot gesehen hatte. Zudem steht hinter einigen Spielern, die unter der Woche mit Infekten zu kämpfen hatten, noch ein Fragezeichen. Wieder eine Option für Spielzeit sind der zuletzt verletzte Angreifer Mika Reifsteck und Verteidiger Marc Hornschuh. Nicht zur Verfügung stehen weiterhin Marius Klein (Hüftverletzung) und Krish Raweri (Aufbau nach Kreuzbandriss). „Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel am Freitagabend. Das sind immer ganz besondere Partien“, sagte SC-Coach Bernhard Weis.