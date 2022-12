Ferdinand Karos: "Das Ehrenamt ist das größte Problem" Der Vorsitzende des Kreis-Jugendausschusses Kleve-Geldern, Ferdinand Karos, über das WM-Aus, die Nachwuchsarbeit und seine größte Sorge.

Das erneute Scheitern der Nationalmannschaft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft lässt wie selbstverständlich den Ruf nach Reformen auch bei der Jugendarbeit laut werden. Unsere Redaktion sprach mit Ferdinand Karos, dem Vorsitzenden des Jugendausschusses im Fußball-Kreis Kleve/Geldern, darüber. Er macht sich keine großen Gedanken darüber, dass der Zulauf beim Nachwuchs durch das frühe Aus des Flick-Teams zurückgehen könnte. Er hat in Sachen Jugendarbeit ganz andere Sorgen.

Herr Karos, haben Sie die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt verfolgt?

Ferdinand Karos Ja, natürlich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die diese Weltmeisterschaft boykottieren. Es würde sich ja auch nichts ändern, wenn ich mir die Spiele nicht im Fernsehen anschauen würde. Ich konzentriere mich auf den Fußball, den Rest versuche ich auszublenden.

Befürchten Sie, dass der Fußball wegen des schlechten Abschneidens des Nationalteams jetzt weniger Zulauf von Kindern hat?

Karos Die Sorge habe ich nicht. Die Zeiten, dass die Fußball-Vereine nur dann mehr Kinder und Jugendliche gewinnen können, wenn es Erfolge der Nationalmannschaft gibt, sind für meine Begriffe vorbei. Deshalb wird das frühe Aus des Teams auch keine Auswirkungen auf unsere Arbeit an der Basis haben.

Woran liegt das?

Karos Natürlich ist es immer gut, wenn es in einer Sportart erfolgreiche Vorbilder gibt. Das zieht Kinder an. Doch ich glaube, dass wir uns als Folge der Pandemie jetzt keine Sorgen machen müssen, dass der Nachwuchs ausbleibt. Gerade während des Corona-Lockdowns haben die Leute erkannt, wie wichtig es ist, dass Kinder Sport treiben. Unsere Vereine hatten direkt einen guten Zulauf, als die Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden. Noch sind wir ganz gut aufgestellt. Wesentlich weniger Jugend-Mannschaften als früher bringen wir im Fußball-Kreis aktuell nicht an den Start.

Das heißt, dass der Fußball keine Nachwuchssorgen hat?

Karos Das trifft auf die unteren Altersklassen zu. Unser Problem bleibt aber, dass uns nach wie vor ab der D- und C-Jugend viele Spieler wegbrechen – also Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren. Da gibt es teilweise einen unheimlichen Schwund.

Welche Gründe gibt es dafür?

Karos Zum einen spielt der Wechsel auf eine höhere Schule eine Rolle, die Kinder haben nicht mehr so viel Zeit für den Sport. Zum anderen orientieren sich Kinder in diesem Alter schon einmal gerne um, versuchen es in einer anderen Sportart oder hören mit dem Sport auf.

Haben Sie nach der erfolgreichen Frauen-Europameisterschaft denn auch keinen positiven Trend bemerkt?

Karos Bis jetzt habe ich jedenfalls keinen Boom beim Mädchenfußball registriert. Aber abschließend kann man das erst bewerten, wenn im kommenden Sommer die Mannschaftsmeldungen für die neue Saison vorliegen.

Bundestrainer Hansi Flick beklagte nach dem Ausscheiden die falsche Ausbildung der jungen Spieler. Muss sich da an der Basis etwas ändern?

Karos Ich glaube, dass man da in erster Linie bei den Landesleistungsstützpunkten ansetzen muss. Die kleinen Vereine an der Basis haben oft nicht die Möglichkeit, an der Ausbildung etwas zu ändern, zumal die talentiertesten Spieler sie oft schon in jungen Jahren verlassen.