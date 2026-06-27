Ferdi Gülenc ist neuer Co-Trainer bei der SSVg Velbert

Ferdi Gülenc ist neuer Co-Trainer der SSVg Velbert. – Foto: SSVg Velbert

Bis kurz vor dem Trainingsauftakt in Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga Niederrhein war bei der SSVg Velbert die Position des Co-Trainers noch unbesetzt. Nun hat der Verein punktlich zur ersten Einheit vor der Saison 2026/27 diese Position besetzt, und es ist im Bergischen kein Unbekannter, der diese Aufgabe übernimmt. Denn künftig wid Ferdi Gülenc dem Cheftrainer Bogdan Komorwoski zur Seite stehen.

Als Chefcoach beim FC Remscheid erfolgreich

Den 44-Jährigen, der Inhaber einer B-Lizenz ist, werden die meisten Beobachter der Szene aus seiner Zeit als Cheftrainer beim FC Remscheid auf dem Schirm haben. Denn dort arbeitete er zwischen 2023 und 2025 sehr erfolgreich, scheiterte mit dem Team im Sommer 2025 sogar nur knapp am Aufstieg in die Oberliga - ein Status, den die Remscheider, die zuletzt in die Bezirksliga abgestegen sind, sicher gerne wieder erreicht hätten. Die Zwischenzeit hat Gülenc der Mitteilung der SSVg zufolge genutzt, um als Ingenieur im Bereich Elektrotechnik seine Selbstsändigkeit auf den Weg zu bringen. Nun ist er im Fußball demnach wieder voller Tatendrang. "In den gemeinsamen Gesprächen überzeugte Ferdi Gülenc die Verantwortlichen der SSVg Velbert 02 sowohl fachlich als auch menschlich, sodass die Entscheidung für eine Zusammenarbeit schnell fiel", heißt es in der Vereinsmitteilung weiter.

Chefcoach auch in Cronenberg, Jugendtrainer beim WSV

Vor seiner Zeit beim FC Remscheid war Gülenc mit dem Cronenberger SC bei einem weiteren Traditionsklub als Co-Trainer und Trainer tätig, zuvor betreute er beim Wuppertaler SV die C-Junioren. Die B-Jugend des Hastener TV war der Vita in seinem FuPa-Profil zufolge die erste Trainerstation, nachdem er beim BV Gräfrath zuvor 2016 seine aktive Laufbahn beendet hatte. Die SSVg Velbert sollte damit auf der Trainerbank für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt sein.