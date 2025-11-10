Ferchichi-Team zeigt Moral und erkämpft verdientes 1:1-Unentschieden

Die Havelser starteten unglücklich in die Partie: Bereits in der fünften Minute brachte Baumann den Gastgeber in Führung. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schickte Fahrner den Stürmer in die Tiefe, der vor TSV-Keeper Tom Opitz eiskalt blieb und zum 1:0 traf. Der TSV brauchte rund 20 Minuten, um offensiv gefährlich zu werden. Oltrogge und Posselt hatten in kurzer Folge gute Chancen zum Ausgleich, scheiterten jedoch knapp. Der 1. FC Saarbrücken blieb über Baumann und Florian Pick gefährlich, fand aber selten Lücken in der gut gestaffelten Havelser Defensive. Dominic Minz sorgte kurz vor der Pause mit einem Distanzschuss für den letzten Aufreger der ersten Hälfte, bevor es mit dem knappen Rückstand in die Kabine ging.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV ein anderes Gesicht. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff hatte Sommer den Ausgleich auf dem Fuß, zielte jedoch zu hoch (50.). Auf der Gegenseite scheiterte Elongo-Yombo freistehend an Opitz (55.). Danach übernahm der TSV zunehmend das Kommando – und wurde belohnt: Der eingewechselte Marko Ilic brachte über die linke Seite Schwung in die Partie und flankte punktgenau auf Leon Sommer, der den Ball per Kopf an den Innenpfosten und von dort ins Tor beförderte (70.). Angetrieben vom Ausgleich drängte Havelse auf den Sieg, blieb aber ohne Fortune. Oltrogge wurde kurz vor Schluss geblockt (85.), während Saarbrücken durch Baumann und einen Freistoß an die Latte ebenfalls noch Gelegenheiten hatte. Nach intensiven 90 Minuten blieb es beim leistungsgerechten 1:1.

Für den TSV Havelse war es das fünfte Unentschieden der Saison – ein Punkt, der Mut macht. Besonders die kämpferische zweite Halbzeit stimmte positiv. Nach der Länderspielpause empfängt der TSV am 22. November 2025 den SSV Ulm 1846 Fußball im Eilenriedestadion. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Der Vorverkauf startet am 12. November.