Fenzl geht von Ratingen nach Monheim

Der hat in Tayfun Altin, Leon Jovceski und Noel Brieden in dieser Saison ein Trio, das sich nach dem Weggang von Björn Nowicki zur 1. SpVg. Solingen-Wald – zum Tabellenzweiten der Bezirksliga, Gruppe 2, wechseln im Übrigen zur neuen Saison auch Erkan Ari von 04/19 und Enes Topal von den Sportfreunden Baumberg – den Posten im Tor geteilt hat: Bis zu seiner schweren Verletzung hatte Jovceski sieben Liga-Einsätze für den FCM, Altin steht bei 14, Brieden bei neun.

Dass 04/19 sich auf der Torhüter-Position neu aufstellen will mit mindestens einem noch stärkeren Konkurrenten zu Raschka, ist schon länger klar – das gilt aber auch für den FCM, der sich nach Informationen unserer Redaktion das gesamte Trio ersetzen muss. Brieden will sich – so ist zu hören – höherklassig anbieten, Jovceski soll beim Oberligisten VfB 03 Hilden im Gespräch sein, und auch mit Altin geht es wahrscheinlich nach nun fünf Jahren im Verein nicht weiter.

Mit Torhüter-Trios kennt sich wiederum Fenzl bereits aus, auch er betrieb in dieser Saison ein Job-Sharing zwischen den Pfosten bei 04/19: Unter Trainer Christian Dorda als „Pokal-Torwart“ gestartet und so auch im Viertelfinale gegen den MSV Duisburg unter Dordas Nachfolger Peter Radojewski über die vollen 120 Minuten bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung im Einsatz, kam der 22-Jährige bislang auf elf Einsätze für das Oberliga-Team. Ljubic stand da zwölfmal im Kasten, Raschka bislang elfmal. Alle drei haben auch bei der Bezirksliga-Reserve Spielpraxis bekommen.

Fenzl bekommt in Monheim allerdings auch Konkurrenz: Einerseits aus der eigenen Jugend, andererseits von einem weiteren externen Zugang, der andere körperliche Voraussetzungen mitbringt als der mit 1,75 Metern relativ kleine Schlussmann, der dafür über extrem gute fußballerische Qualitäten und eine sehr ordentliche Sprungkraft verfügt. Vor allem die Kontrolle am Ball und das Auge für Spielsituationen dürften seinem künftigen Trainer Dennis Ruess gefallen, Fenzl hat auch schon Tore direkt vorbereitet. Der 22-Jährige hat seine Stärken als mitspielender Torwart und mit Reflexen auf der Linie, wirft sich zudem furchtlos in jedes Getümmel in der Luft und am Boden.

Ersatz in Ratingen noch offen

Wen Ratingen wiederum als Konkurrenten für Raschka verpflichten wird – der das Zusammenspiel mit Fenzl und Ljubic genossen hat und ihre Abgänge bedauert –, ist noch offen. Immer wieder bei Spielen von 04/19 zu sehen war diese Saison Justin Möllering: Der Torwart ist gebürtiger Ratinger, hat aber noch einen Vertrag für die kommende Spielzeit beim FC Büderich, bei dem 04/19 sein Saisonfinale am nächsten Wochenende hat. Zudem war zu hören, dass der 23-Jährige eher höherklassige Angebote anstrebt.

Vielleicht hat aber der Name des neuen Ratinger Trainers genug Gewicht, um doch eine Rückkehr zu 04/19 in Betracht zu ziehen: Damian Apfeld, der ab 1. Juli übernimmt, hat schließlich im Exklusiv-Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt, vor allem Spieler dazu holen zu wollen, die sich für höhere Ligen anbieten und Ratingen so als „Sprungbrett“ nutzen wollen. Das würde ja auf Möllering zutreffen. Ausdrücklich auch wegen Apfeld kehrt schließlich bereits Stürmer Ali Hassan Hammoud zur nächsten Saison zurück zu 04/19, das insgesamt acht Akteure verabschiedet hat.