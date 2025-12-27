Fensterbau Baierl unterstützt B Juniorinnen der Schwarze Laber

Hörmannsdorf / Lupburg. Die B-Juniorinnen der JFG Schwarze Laber dürfen sich über neue, hochwertige Regenjacken freuen. Möglich gemacht hat dies die Firma Fensterbau Baierl aus Lupburg. Die Mannschaft spielt in der Bezirksoberliga und trainiert am JFG-Stützpunkt Hörmannsdorf, einem der zentralen Ausbildungsstandorte im Mädchenbereich der JFG Schwarze Laber. „Der Mädchenbereich ist ein fester und wichtiger Bestandteil unserer Ausbildungsstruktur“, erklärt B-Juniorinnen-Trainer Thomas Hartl. „Am Standort Hörmannsdorf schaffen wir verlässliche Rahmenbedingungen für eine kontinuierliche sportliche und persönliche Entwicklung. Die Unterstützung durch Fensterbau Baierl ist dafür ein starkes Signal.“

Auch Trainer Bernhard Landfried hebt den Wert der Unterstützung hervor: „Die Spielerinnen investieren enorm viel Einsatz und Identifikation. Solche Gesten aus der Region zeigen, dass ihre Leistung gesehen wird und stärken den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.“