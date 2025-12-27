Fensterbau Baierl unterstützt B Juniorinnen der Schwarze Laber

Hörmannsdorf / Lupburg. Die B-Juniorinnen der JFG Schwarze Laber dürfen sich über neue, hochwertige Regenjacken freuen. Möglich gemacht hat dies die Firma Fensterbau Baierl aus Lupburg. Die Mannschaft spielt in der Bezirksoberliga und trainiert am JFG-Stützpunkt Hörmannsdorf, einem der zentralen Ausbildungsstandorte im Mädchenbereich der JFG Schwarze Laber.
„Der Mädchenbereich ist ein fester und wichtiger Bestandteil unserer Ausbildungsstruktur“, erklärt B-Juniorinnen-Trainer Thomas Hartl. „Am Standort Hörmannsdorf schaffen wir verlässliche Rahmenbedingungen für eine kontinuierliche sportliche und persönliche Entwicklung. Die Unterstützung durch Fensterbau Baierl ist dafür ein starkes Signal.“
Auch Trainer Bernhard Landfried hebt den Wert der Unterstützung hervor:
„Die Spielerinnen investieren enorm viel Einsatz und Identifikation. Solche Gesten aus der Region zeigen, dass ihre Leistung gesehen wird und stärken den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.“
Seitens des Sponsors unterstreicht sowie Trainer Hubert Niebler das Engagement im Nachwuchs- und Mädchenfußball:
„Mädchenfußball braucht Verlässlichkeit und Rückhalt. Die Arbeit der JFG Schwarze Laber im Mädchenbereich – insbesondere an ihren Ausbildungsstandorten – überzeugt durch klare Strukturen und Nachhaltigkeit. Dieses Engagement unterstützen wir sehr gerne.“
Die neuen Regenjacken sorgen nicht nur für optimale Trainingsbedingungen bei jeder Witterung, sondern stärken auch das Gemeinschaftsgefühl der Mannschaft in der laufenden Bezirksoberliga-Saison.
Über Fensterbau Baierl:
Fensterbau Baierl ist ein regional verwurzelter Handwerksbetrieb aus Lupburg und spezialisiert auf die Planung, Fertigung und Montage hochwertiger Fenster-, Türen- und Sonnenschutzlösungen. Qualität, Zuverlässigkeit und regionale Verantwortung stehen im Mittelpunkt – auch durch die gezielte Förderung der Jugendarbeit im Sport.