Fengler verlängert beim SSV um zwei Jahre Torhüter aus der Region bleibt dem Verein am Küstenkanal erhalten von red · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein: SSV Jeddeloh

Der SSV Jeddeloh setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und hat den Vertrag mit Torhüter Thure Fengler um zwei weitere Jahre verlängert. Damit bindet der Regionalligist erneut ein vielversprechendes Talent aus der Region langfristig an den Verein.

Fengler wurde beim JFV Edewecht ausgebildet und gehört bereits seit mehreren Jahren zum Kader des SSV. Trotz seines jungen Alters bringt der Schlussmann bereits Erfahrung mit: Insgesamt 31 Pflichtspiele absolvierte er bislang für die Mannschaft am Küstenkanal. Besonders bemerkenswert ist sein Weg zurück nach einer längeren Verletzungspause. Mit großem Einsatz arbeitete sich Fengler Schritt für Schritt wieder heran und konnte zuletzt sein Comeback auf dem Platz feiern.

Sportlicher Leiter Olaf Blancke bewertet auf der Vereinshomepage die Vertragsverlängerung als verdiente Anerkennung: „Thure hat nach seiner Verletzung gut trainiert und sich Schritt für Schritt wieder herangekämpft. Die Vertragsverlängerung hat er sich durch seine guten Leistungen im Training absolut verdient – wir sehen weiterhin großes Potenzial in ihm.“ Klare Ziele für die kommenden Jahre Auch Fengler selbst blickt positiv auf die kommenden Jahre beim SSV: „Ich bin glücklich über meine Verlängerung und freue mich auf die kommenden zwei Jahre hier am Küstenkanal. Ich fühle mich im Verein und im Team extrem wohl und bin dankbar, weiterhin Teil davon zu sein. Mein Ziel ist es, mich sportlich und menschlich beim SSV weiterzuentwickeln und gemeinsam erfolgreich zu sein.“