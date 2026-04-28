Fenerbahçe entlässt Domenico Tedesco nach Derby-Debakel Die Erschütterungen im Şükrü Saracoğlu Stadion waren bis tief in die Nacht zu spüren. Nur 24 Stunden nach der schmerzhaften 0:3-Heimniederlage gegen den Erzrivalen Galatasaray hat Fenerbahçe Istanbul die Reißleine gezogen: Domenico Tedesco ist nicht mehr Trainer der „Gelben Kanarienvögel“. Mit ihm müssen auch Sportdirektor Devin Özek und sein gesamter Trainerstab den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. von Gerd Jung · Heute, 20:02 Uhr · 0 Leser

Es war ein Ende mit Ansage, auch wenn der Zeitpunkt Tedesco selbst kalt erwischt zu haben scheint. Noch vor wenigen Wochen wurde intern über eine Vertragsverlängerung spekuliert, doch das „Kıtalararası Derbi“ (Interkontinentale Derby) am vergangenen Wochenende wurde zum endgültigen Stolperstein. Die deutliche 0:3-Klatsche vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenführer zerstörte nicht nur die letzten Hoffnungen auf die Meisterschaft in der Süper Lig, sondern brachte das Fass bei der Vereinsführung unter dem neuen Präsidenten Sadettin Saran zum Überlaufen.

Tedesco gab sich unmittelbar nach Abpfiff gewohnt selbstkritisch: „Ein Schuldiger wird immer gesucht. Der Schuldige bin ich. Kritisieren Sie meinen taktischen Ansatz, es ist meine Schuld“, erklärte der 40-Jährige. Die Verantwortlichen folgten dieser Selbsteinschätzung am Montagabend mit der offiziellen Kündigung. Die Trennung markiert einen kompletten personellen Neuanfang. Neben Tedesco endet auch die Amtszeit von Sportdirektor Devin Özek, was darauf hindeutet, dass der Verein die sportliche Ausrichtung für die kommende Saison grundlegend überdenken will.