Fenerbahçe entlässt Domenico Tedesco nach Derby-Debakel

Es war ein Ende mit Ansage, auch wenn der Zeitpunkt Tedesco selbst kalt erwischt zu haben scheint. Noch vor wenigen Wochen wurde intern über eine Vertragsverlängerung spekuliert, doch das „Kıtalararası Derbi“ (Interkontinentale Derby) am vergangenen Wochenende wurde zum endgültigen Stolperstein. Die deutliche 0:3-Klatsche vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenführer zerstörte nicht nur die letzten Hoffnungen auf die Meisterschaft in der Süper Lig, sondern brachte das Fass bei der Vereinsführung unter dem neuen Präsidenten Sadettin Saran zum Überlaufen.
Tedesco gab sich unmittelbar nach Abpfiff gewohnt selbstkritisch: „Ein Schuldiger wird immer gesucht. Der Schuldige bin ich. Kritisieren Sie meinen taktischen Ansatz, es ist meine Schuld“, erklärte der 40-Jährige. Die Verantwortlichen folgten dieser Selbsteinschätzung am Montagabend mit der offiziellen Kündigung.
Die Trennung markiert einen kompletten personellen Neuanfang. Neben Tedesco endet auch die Amtszeit von Sportdirektor Devin Özek, was darauf hindeutet, dass der Verein die sportliche Ausrichtung für die kommende Saison grundlegend überdenken will.
Für die verbleibenden Spiele der Saison wird der langjährige Co-Trainer Zeki Murat Göle interimsmäßig die Mannschaft übernehmen. Sein Auftrag ist klar: Den zweiten Tabellenplatz sichern und die Qualifikation für die Champions League unter Dach und Fach bringen, während hinter den Kulissen bereits die Suche nach einem namhaften Nachfolger für die Spielzeit 2026/27 läuft.
Für Domenico Tedesco endet das Abenteuer Istanbul nach nur sieben Monaten. Trotz des Titels im Supercup bleibt das Gefühl einer unvollendeten Mission in einer Stadt, die für Trainer selten Geduld, aber immer maximale Leidenschaft bereithält.