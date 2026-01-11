Fenerbahce bezwingt Galatasaray 2:0 im Supercup-Duell

Neuzugang Mattéo Guendouzi erzielte bei seinem Debüt direkt das Führungstor. Nach einem Ballgewinn am Strafraum schloss der Franzose trocken flach ab. urz nach Wiederanpfiff erhöhte Jayden Oosterwolde per technisch anspruchsvoller Direktabnahme nach einer Ecke von Marco Asensio. Ein Wirkungstreffer, von dem sich Galatasaray nicht mehr erholte.

Für Domenico Tedesco ist der Titel ein wichtiger Meilenstein. Nach anfänglicher Kritik hat er Fenerbahçe stabilisiert und führt den Klub nun zum ersten Pokal seiner Amtszeit – ein Erfolg, den er ausdrücklich seinen Spielern zuschrieb.

Galatasaray Istanbul – Fenerbahce Istanbul 0 : 2 ( 0 : 1 )



Galatasaray Istanbul: Günay Güvenc, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sánchez (46. Gabriel Sara), Lucas Torreira (72. Ilkay Gündogan), Mario Lemina, Eren Elmali (88. Kazimcan Karatas), Baris Yilmaz, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Roland Sallai (88. Kaan Ayhan), Leroy Sané (79. Ahmed Kutucu) - Trainer: Okan Buruk



