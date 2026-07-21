Fender trifft sechsmal: SC Hemmingen-Westerfeld stürmt ins Halbfinale 7:1-Sieg gegen OSV Hannover von red · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Mit einem überzeugenden 7:1-Erfolg gegen den OSV Hannover hat der SC Hemmingen-Westerfeld das letzte Vorrundenspiel des Gilde-Cups gewonnen. Nach frühem Rückstand drehte der Oberliga-Aufsteiger die Partie eindrucksvoll und sicherte sich souverän den Einzug in die K.-o.-Phase.

Der SC Hemmingen-Westerfeld hat seine starke Form in der Vorbereitung eindrucksvoll bestätigt. Im abschließenden Gruppenspiel des Gilde-Cups setzte sich die Mannschaft deutlich mit 7:1 gegen den OSV Hannover durch und qualifizierte sich damit souverän für das Halbfinale. Dabei begann die Partie alles andere als optimal. Der Landesligist verteidigte zunächst kompakt, lauerte auf Konter und nutzte einen dieser Gegenstöße konsequent aus. Sardan Miho brachte den OSV früh mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen unerwarteten Rückstand.

Dominanz nimmt immer weiter zu Die Antwort der Hemminger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Mit hohem Tempo, sicherem Passspiel und einer klaren Struktur übernahm der Oberliga-Aufsteiger zunehmend die Kontrolle. Der Ball lief flüssig durch die eigenen Reihen, während der OSV immer häufiger hinterherlaufen musste. Mit wachsender Spielzeit entwickelte sich die Begegnung nahezu zu einem Spiel auf ein Tor. Der SC erspielte sich Chancen im Minutentakt und setzte die spielerische Überlegenheit konsequent in Tore um.