Fender trifft sechsmal: SC Hemmingen-Westerfeld stürmt ins Halbfinale

Mit einem überzeugenden 7:1-Erfolg gegen den OSV Hannover hat der SC Hemmingen-Westerfeld das letzte Vorrundenspiel des Gilde-Cups gewonnen. Nach frühem Rückstand drehte der Oberliga-Aufsteiger die Partie eindrucksvoll und sicherte sich souverän den Einzug in die K.-o.-Phase.
Der SC Hemmingen-Westerfeld hat seine starke Form in der Vorbereitung eindrucksvoll bestätigt. Im abschließenden Gruppenspiel des Gilde-Cups setzte sich die Mannschaft deutlich mit 7:1 gegen den OSV Hannover durch und qualifizierte sich damit souverän für das Halbfinale.
Dabei begann die Partie alles andere als optimal. Der Landesligist verteidigte zunächst kompakt, lauerte auf Konter und nutzte einen dieser Gegenstöße konsequent aus. Sardan Miho brachte den OSV früh mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen unerwarteten Rückstand.
Die Antwort der Hemminger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Mit hohem Tempo, sicherem Passspiel und einer klaren Struktur übernahm der Oberliga-Aufsteiger zunehmend die Kontrolle. Der Ball lief flüssig durch die eigenen Reihen, während der OSV immer häufiger hinterherlaufen musste.
Mit wachsender Spielzeit entwickelte sich die Begegnung nahezu zu einem Spiel auf ein Tor. Der SC erspielte sich Chancen im Minutentakt und setzte die spielerische Überlegenheit konsequent in Tore um.
Überragender Akteur des Abends war Luc-Elias Fender. Der Angreifer schnürte einen Sechserpack und stellte seine Abschlussqualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Innerhalb von nur 17 Minuten drehte er die Partie mit vier Treffern vor der Pause nahezu im Alleingang und legte im zweiten Durchgang zwei weitere Tore nach.
Den zwischenzeitlichen Treffer zum 6:1 erzielte Cledwyn Darren Yankson, der damit auch im zweiten Gruppenspiel des Turniers erfolgreich war und seine starke Form bestätigte.
Der deutliche Erfolg war nicht nur aufgrund des Ergebnisses ein weiterer Schritt nach vorn. Auch spielerisch zeigte der SC Hemmingen-Westerfeld über weite Strecken eine reife Vorstellung und setzte viele der in den vergangenen Wochen trainierten Abläufe erfolgreich um.
Mit drei Siegen aus drei Vorrundenspielen ziehen die Störche verdient in die K.-o.-Phase des Gilde-Cups ein. Dort wartet am Freitag im Halbfinale der Zweitplatzierte der Gruppe B. Die Mannschaft geht mit viel Selbstvertrauen in die nächste Aufgabe, weiß aber zugleich, dass auf dem Weg zum Saisonstart noch weitere Entwicklungsschritte folgen sollen.