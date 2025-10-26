Felske-Doppler reicht nicht zum Punkt in Mainz

So nah dran an einem Punktverlust war die U15 des 1. FSV Mainz 05 in dieser Runde noch nicht. In bislang acht Spielen gingen die Rheinhessen acht Mal als Sieger vom Platz. Gegen den 1. FC Saarbrücken mussten sie nun bis zum Schlussphase um den nächsten Dreier und somit um die Serie bangen. Dabei lagen die Rheinhessen nach Treffern in der 11. und 27. Minute zur Pause schon 2:0 vorne. Das 3:0 fiel dann auch noch unmittelbar nach dem Seitenwechsel (37.). Nun kam die Viertelstunde des Julien Felske. Innerhalb von 14 Minuten erzielte er zwei Treffer (50. und 64.) zum 2:3 aus Gäste-Sicht und die Partie war plötzlich wieder spannend. Doch der Spitzenreiter rettete den Vorsprung ins Ziel und bleibt in der Tabelle der C-Junioren-Regionalliga Südwest vorne. Das FCS-Team ist Vierter, hat aber nur zwei Punkte weniger als Wormatia Worms, das ein Spiel mehr ausgetragen hat und Dritter ist. .