Fels(en) in der Brandung (16): Das loyale Doppel-Herz des FC Memmingen Vorletzter Teil unserer FuPa-Serie über die Kapitäne, Leitwölfe und Identifikationsfiguren der Regionalliga Bayern von Stephan Hörhammer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Beim Memminger-2:1-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching gab's kein Halten mehr - und der Jubel war grenzenlos! – Foto: Siegfried Rebhan

Gegen Ende unserer FuPa-Serie rückt ein Duo in den Fokus, das dem FC Memmingen in den vergangenen Jahren seinen Stempel aufgedrückt hat: Jakob „Jacky“ Gräser und Lukas Rietzler verkörpern wohl die DNA des Vereins wie kaum ein anderes Gespann. Seit dem Start der Saison 2024/25 teilen sich die beiden Defensivspezialisten das Kapitänsamt offiziell – eine Entscheidung, die beim FCM ganz bewusst getroffen wurde. Dabei ergänzen sich die beiden Charaktere ideal: Während Lukas Rietzler als klassischer Sechser und emotionaler Antreiber der unumstrittene Anführer auf dem Platz ist, fungiert Jakob Gräser als das entscheidende Sprachrohr vor allem in der Kabine. „Wir besprechen dennoch alle wichtigen Themen gemeinsam“, betont Gräser, was die flache Hierarchie und das blinde Verständnis zwischen den beiden unterstreicht. Beide kennen den Verein seit vielen Jahren, sind durch die harte Schule der FCM-Jugend gegangen und haben sowohl Regionalliga- als auch Bayernliga-Zeiten an der Bodenseestraße geprägt.

Die laufende Spielzeit stellte das Duo jedoch auf eine harte Probe: Nach dem schweren Schlag für Lukas Rietzler, der sich im Juli einen Kreuzbandriss zuzog, musste „Jacky“ Gräser die Kapitänsbinde in der gesamten Hinrunde alleinverantwortlich tragen. In der Abwesenheit seines Partners war Gräser demnach nicht nur in der Kabine, sondern auch als defensiver Stabilisator auf dem Rasen mehr denn je gefordert. Die Leidenszeit neigt sich nun jedoch dem Ende zu: Pünktlich zum Restart nach den Winterpause kehrt Rietzler zurück ins Team. "Lukas ist wieder fit und konnte die komplette Vorbereitung durchziehen", teilt Coach "Matthi" Günes auf Nachfrage mit. Somit ist das FCM-Kapitäns-Duo endlich wieder vereint, um die Mannschaft gemeinsam durch die entscheidenden Wochen der Saison zu führen.

"Immer positiv denken, kommunizieren, antreiben" Jacky, Lukas: Wie zufrieden seid ihr mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Jakob: Ich bin mit der Hinrunde und vor allem mit der Art und Weise, wie wir in die Saison gestartet sind, sehr zufrieden. Wir holen unsere Punkte, wenn wir unsere Energie mit defensiver Kompaktheit und schnellem Umschaltspiel auf den Platz bekommen. Die vielen verletzten Spieler vor dem Winter haben uns zum Ende hin dann aber doch etwas wehgetan. Daher war die Ausbeute leider nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben..

Lukas: Als Aufsteiger stehen wir tabellarisch sehr solide da. Man sieht bei einigen Jungs eine tolle Entwicklung. Die Mannschaft hat geile Fights abgeliefert - und u.a. Haching zuhause geschlagen. Bis jetzt also: tipptopp! Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil habt ihr euch entschieden - und warum? Jakob: Meine Art voranzugehen, erfolgt zum einen über die Leistung. Das fängt beim Training an und hört beim Spiel auf. Die Ansprachen im Kreis oder zum Teil in der Kabine überlasse ich oft anderen, weil es da einfach Mitspieler gibt, die das besser können. Was die Kabine angeht, würde ich schon behaupten wollen, dass die Jungs zu mir kommen, wenn was ist, da ich mich aufgrund meiner langjährigen Laufbahn beim FCM mittlerweile dann doch sehr gut auskenne. Lukas: Bei mir ist's eher eine Mischung aus den drei genannten Möglichkeiten - am ehesten will ich aber durch gelungene Aktionen auf dem Platz sowie eine gute Präsenz überzeugen.

Jakob "Jacky" Gräser (rotes Trikot) ist das Sprachrohr in der Kabine. Als erfahrener Verteidiger hat er den Blick für das Mannschaftsgefüge und moderiert die internen Themen. – Foto: Siegfried Rebhan

Welche spezifische Aufgabe seht ihr auf dem Platz und in der Kabine als eure wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten? Jakob: Auf dem Platz geht es mir positionsbedingt darum, Ruhe auszustrahlen und der jungen Mannschaft Sicherheit zu geben. Neben dem Platz Sorge ich dafür, dass sich jeder wohlfühlt - dazu gehören etwa auch Mannschaftsabende. Lukas: Generell ist meiner Meinung nach eine gute Stimmung im Team sehr wichtig. Wenn jeder sich wohlfühlt, kann man auch bessere Leistungen bringen. Neben dem Platz und in der Kabine ist das ja nicht so schwer - vor allem bei uns im Team läuft das ohnehin super. Auf dem Platz gilt es, immer positiv zu denken, zu kommunizieren, anzutreiben. "Am Montag geht es wieder bei Null los" Wie geht ihr mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten? Jakob: Ich suche den Kontakt vor allem auch mal außerhalb des Platzes - und horche allgemein in die Mannschaft hinein, ob es unzufriedene Spieler gibt, mit denen ich dann im Gespräch nach den Ursachen für diesen Zustand forsche. Ich habe bei diesem Verein von der Jugend an über die zweite Mannschaft bis zum aktuellen Stand alles mitgemacht - und versuche gerade den jüngeren Teamkameraden das Gefühl zu vermitteln, dass mit Leistung im Training die Spielchancen steigen. Lukas: Bei mir ist das unterschiedlich - je nachdem, was für ein Spielertyp mir gegenübersteht und wie sich dessen Situation gerade gestaltet. Wichtig ist zu wissen, wie man denjenigen anpacken muss, damit er wieder Motivation und Lust findet, sich reinzuhängen. Welchen Wert legt ihr auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindet ihr diese in eure Führungsarbeit ein? Jakob: Ich bin sehr froh darüber, dass wir zwar über einen jungen Kader verfügen, aber auch über einen soliden Stamm an erfahrenen Kickern. Unser Austausch ist sehr gut - und gerade die Erfahrung von Lukas und David Bauer hilft dabei enorm. Lukas: Ich gehöre ja bereits zur ältesten Riege im Team (lacht). Jacky Gräser füllt das Kapitänsamt genauso aus wie ich, auch David Bauer hat denselben Einfluss auf die Truppe. Dass wir diese Rollen auf mehre Schultern gut verteilen können, macht unser Team sehr geschlossen und einheitlich.

Lukas Rietzler darf sich nach überstandener Verletzungspause wieder im Team des FC Memmingen als genesen zurückmelden. – Foto: Siegfried Rebhan