Fels in der Brandung (8): Steffen Behr - emotionaler Kommunikator!

Der "Anker im Grabfeld": Während andere Spieler kommen und gehen, blieb Behr konstant und half dabei, den kleinen Dorfclub Aubstadt zu einer festen Größe und einem Favoritenschreck in der Regionalliga Bayern zu machen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Seit seinem Wechsel im Jahr 2017 hat sich der Defensiv-Allrounder zum Gesicht des Aubstädter Aufstiegs entwickelt. Er war eine tragende Säule jener Mannschaft, die 2019 den historischen Sprung aus der Bayernliga in die Regionalliga schaffte und den Dorfclub seither in der bayerischen Spitzenklasse etablierte. Mit weit über 150 Pflichtspielen für die „Grabfelder“ beweist Steffen Behr eine im modernen Fußball anerkennenswerte Vereinstreue.

Für den TSV Aubstadt ist Steffen Behr weit mehr als nur ein Spieler mit Binde – er ist der Anker, der den Verein auch in stürmischen Phasen der Regionalliga stabilisiert.

Auf dem Platz besticht der Kapitän durch seine enorme Zweikampfstärke und Übersicht, wahlweise als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld. Abseits des Rasens sorgt sein Beruf für die nötige Erdung und Autorität: Als Polizeibeamter bringt Behr eine natürliche Disziplin und Souveränität mit, die ihn zum idealen Anführer und Vermittler innerhalb der Mannschaft macht.

Ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Wir haben unser Saisonziel noch nicht erreicht, sind aber auf einem guten Weg dies umzusetzen.

Steffen: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Als Mannschaft haben wir uns gut eingespielt und auch die Breite des Kaders nahezu vollumfänglich ausnutzen können, sodass jeder seine Spielzeit bekommt. Dies hat sich vor allem in den Spielen gezeigt, in denen wir verletzungsbedingt oder aufgrund von Sperren rotieren mussten - und trotzdem gepunktet haben.

In einigen Spielen haben wir uns mit gelben und roten Karten selbst das Leben schwer gemacht. Dies gilt es schnellstmöglich abzustellen, um jede Woche mit den besten Spielern die Begegnungen zu beginnen und zu beenden. Weiterhin gilt es auch, einfach Gegentore zu vermeiden - und im Idealfall mehr Partien ohne Gegentreffer zu absolvieren.

Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden und warum?

Ich selbst sehe mich - auch aufgrund meiner Position - als kommunikativer Moderator und emotionaler Antreiber. Man kann gerade mittels Kommunikation viele Situationen für sich und seine Mitspieler vereinfachen, gewisse Punkte auf und neben dem Platz organisieren und das Spiel durchaus etwas lenken.

Emotionen spielen beim Sport immer eine große Rolle - und in Kombination mit der Kommunikation kann man durchaus die Leistung und den Zusammenhalt als Mannschaft steigern und somit mehr Spiele für sich entscheiden.

Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten?

Für mich ist die Kommunikation auf und neben dem Platz mit die wichtigste Aufgabe. Zu wissen, wie seine Mitspieler denken, und der ständige kommunikative Austausch tragen einen Großteil dazu bei, sich stetig zu verbessern und auch Unstimmigkeiten schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen.

"Der Mannschaft klar machen, was sie kann"

Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten?

Ich würde hier die offene und ehrliche Kommunikation mit dem Jeweiligen immer bevorzugen. In diesen Einzelgesprächen gilt es, die Stärken des Betreffenden darzustellen, aber auch die Schwächen aufzuzeigen und eine neutrale Stellung einzunehmen. Letztlich ist man als Kapitän das Bindeglied zwischen den Spielern und dem Trainerteam - und sollte unter Umständen auch abwägen, die Trainer mit einzubeziehen, wenn die Unzufriedenheiten nicht nachlassen.

Glücklicherweise haben wir in dieser Saison keine Teammitglieder, die eine Nebenrolle spielen, da wir mit einem kleineren Kader in die Spielzeit gestartet sind - und jeden Mann brauchen!

Welchen Wert legst Du auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindest Du diese in Deine Führungsarbeit als Kapitän ein?

Erfahrene Spieler sind aus meiner Sicht sehr wichtig für eine Mannschaft, da sie auf und auch neben dem Platz eine sehr bedeutsame Rolle einnehmen - und dem Kapitän in vielen Situationen helfen und ihn unterstützen. Bei uns werden nahezu alle Themen im Spielerrat abgesprochen, der aus durchwegs erfahrenen Leuten besteht.