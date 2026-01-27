Vorbild für Vereinstreue und Verantwortungsbewusstsein: Als erfahrener Leitwolf und Sportlicher Leiter in Personalunion verkörpert Markus Schwabl den „Hachinger Weg“ par excellence. – Foto: Sven Leifer

Fels in der Brandung (6): Markus Schwabl - Kapitän »vom alten Schlag« Die Anführer der Regionalliga Bayern im Fokus: In unserer FuPa-Serie porträtieren wir die Kapitäne, die auf und neben dem Platz vorangehen Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Haching Markus Schwabl

Markus Schwabl nimmt bei der SpVgg Unterhaching eine durchaus außergewöhnliche Sonderrolle ein: Seit dem Sommer 2023 fungiert er beim bayerischen Traditionsverein in Personalunion als aktiver Kapitän auf dem Platz und als Sportlicher Leiter hinter den Kulissen. In dieser Doppelrolle zeichnet der erfahrene Rechtsverteidiger nicht nur für die taktische Marschroute während der 90 Minuten im Stadion verantwortlich, sondern gestaltet auch maßgeblich die Kaderplanung und die sportliche Gesamtausrichtung des Clubs mit. Nachdem der Verein im Sommer 2025 den bitteren Gang aus der 3. Liga in die Regionalliga Bayern antreten musste, fiel Schwabl die Herkulesaufgabe zu, den sportlichen Umbruch zu moderieren. Trotz der Doppelbelastung bleibt er sportlich unverzichtbar: Vor wenigen Monaten feierte er sein 350. Pflichtspiel für die Münchener Vorstädter und führt die Mannschaft aktuell im engen Aufstiegsrennen an, in dem Haching als Tabellenzweiter in Schlagdistanz zur Spitze (1. FC Nürnberg II) liegt.

Schwabls Verbindung zum Verein ist tief verwurzelt. Als Sohn des Vereinspräsidenten und Ex-Nationalspielers Manfred Schwabl steht er sinnbildlich für den familiären und bodenständigen "Hachinger Weg". Seine Karriere führte ihn zwar zeitweise zu Klubs wie dem TSV 1860 München oder zum englischen Drittligisten Fleetwood Town, doch er kehrte immer wieder in den Sportpark zurück. Mit einem Vertrag bis Juni 2026 ausgestattet, bleibt der 35-Jährige eines der prägenden Gesichter des Vereins und der zentrale Ankerpunkt für die jungen Talente im Team, während er gleichzeitig die professionellen Strukturen im Hintergrund weiterentwickelt.

"Müssen definitiv ein paar Prozent drauflegen" Markus: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Mit der aktuellen Platzierung war nach dem Abstieg und dem daraus resultierenden Umbruch definitiv nicht zu rechnen. Zufall ist es aber dennoch nicht. Wir haben einen unfassbar eingeschworenen Haufen, der aus einigen „alten Recken“ und sehr vielen talentierten jungen Spielern besteht. Mit Sven Bender und Marc Endres haben wir ein Trainerteam, das hervorragende Arbeit leistet und sehr viel Wert auf die Basics und klare Kommunikation legt. Sowohl offensiv als auch defensiv haben wir bisher relativ gut funktioniert, aber dennoch einige Punkt unnötig liegen lassen. Wir müssen definitiv ein paar Prozent drauflegen in der Rückrunde.

Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden? Ich versuche eine gute Mischung zu finden. Bei unserem sehr jungen Kader ist es schon wichtig, dass den Jungs ein paar Grundwerte mit auf den Weg gegeben werden. Das schmeckt nicht immer jedem... Auf dem Platz versuche ich immer durch Leistung und Emotionalität voranzugehen - um auch mal ein Zeichen zu setzen, wenn es sein muss, oder um einen jungen Spieler zu schützen. Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten? Auf dem Platz versuche ich die Verantwortung in schwierigen Spielphasen auf mich zu nehmen. Das Team kann sich auf das Spiel konzentrieren, ich kümmere mich um den Rest „außenrum“. Über die vergangenen Jahre hinweg hat sich gezeigt, dass nicht die Mannschaft mit der besten individuellen Qualität auf Dauer erfolgreich ist, sondern diejenige mit der besten Team-Chemie. Daher ist es mir sehr wichtig, dass wir regelmäßig zusammen als Team einen Mannschaftsabend einstreuen und mal ein Bier zusammen trinken. Da wird meistens die Wahrheit gesagt. Da bin ich noch vom alten Schlag. "Mannschaft lebt von der Leistung und Stimmung" Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten? Spieler, die regelmäßig auf dem Platz stehen, sind meistens zufrieden und bedürfen keiner besonderen Fürsorge. Doch die Mannschaft lebt von der Leistung und Stimmung der Jungs, die aktuell nicht so oft auf dem Platz helfen können. Daher gibt es viele Gespräche genau mit diesen Leuten. Oft hilft es schon, wenn man eigene Erfahrungen aus schwierigen Zeiten teilt. Der Schlüssel ist jedoch eine ganz klare Rollenverteilung unabhängig der sportlichen Leistung und Einsatzzeiten. Jeder ist daher wichtig für unser Team und leistet einen Beitrag zum Erfolg. Es geht sehr viel ums Bestärken - und an sich glauben. Welchen Wert legst Du auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindest Du diese in Deine Führungsarbeit als Kapitän ein? Die älteren Spieler sind von großer Bedeutung in einer Teamstruktur. Daher bin ich auch kein Freund zu flacher Hierarchien. Es gibt Führungsspieler, die mit dem Druck umgehen müssen, den Kopf hinhalten, wenn es nicht so gut läuft in einer Saison, und so den jungen Spielern Raum zur Entwicklung geben. In unseren Mannschaft sind die Älteren für die Disziplin und Ordnung in der Kabine und auf dem Platz zuständig.

Trotz seiner Management-Aufgaben gilt Markus Schwabl auf dem Platz weiterhin als unverzichtbarer Leistungsträger und Führungsspieler – Foto: Mike Megapix