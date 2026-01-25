Stehaufmännchen Jonas Fries: 2021 musste er aufgrund einer Innenbandverletzung pausieren und fiel auch in der Saison 22/23 längere Zeit aus, kämpfte sich jedoch jedes Mal als Stammspieler und Kapitän zurück. – Foto: Johannes Traub

Fels in der Brandung (5): Jonas Fries - Vorbild durch Leistung! Als leidenschaftliche Anführer stehen die Kapitäne der Regionalliga Bayern vorne dran - und halten das Team auch in stürmischen Momenten auf Kurs - nächster Teil unserer FuPa-Serie über die Spielführer der härtesten Amateur-Liga Deutschlands...

Jonas Fries ist die prägende Identifikationsfigur und der verlängerte Arm des Trainers beim bayerischen Traditionsverein VfB Eichstätt. Der am 3. Januar 1997 in Roth geborene Mittelfeldspieler übernahm zur Saison 2021/22 das Kapitänsamt und gilt aufgrund seiner Vereinstreue und Konstanz als Teil des Herzstücks der Mannschaft. Seine fußballerische Ausbildung genoss Fries im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg, wo er unter anderem die Meisterschaft in der U17-Bundesliga Süd/Südwest feierte. Im Sommer 2017 folgte der Wechsel ins Altmühltal. Seitdem hat er weit über 250 Pflichtspiele für den Verein bestritten und dabei maßgeblich an den größten Erfolgen der jüngeren Vereinsgeschichte mitgewirkt, wie etwa der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Bayern im Jahr 2019.

Als klassischer „Mittelfeldmotor“ zeichnet sich der Linksfuß vor allem durch seine Spielintelligenz, seine Zweikampfstärke und seine Führungsqualitäten aus. Auch in schwierigen Phasen - wie etwa dem Abstieg in die Bayernliga im Jahr 2023 - blieb er dem Verein treu und führte das Team als Kapitän durch den Umbruch. Sein aktueller Arbeitsvertrag läuft bis zum 30. Juni 2026, was seine langfristige Bedeutung für das Projekt in Eichstätt unterstreicht. "Wir dürfen durchaus zufrieden sein" Jonas: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Wir stehen zur Winterpause bereits bei 32 Punkten und auf Platz fünf. Das haben uns vor der Saison sicherlich die Wenigsten zugetraut. Deshalb dürfen wir - Stand heute - durchaus zufrieden sein. Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden?

Ganz klar: Vorbild durch Leistung. Prinzipiell finde ich es am wichtigsten, sportlich voran zu gehen - sowohl im Spiel als auch im Training. Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten? Ich versuche, den Mitspielern auf und neben dem Platz zu helfen und immer sehr positiv zu bleiben. Neben dem Platz hilft es auch mal, sich über etwas anderes als Fußball zu unterhalten, wie etwa die Arbeit, Urlaubsaktivitäten oder Ähnliches. "Hart arbeiten - und positiv bleiben!" Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten? Aufgrund unserer Verletztenliste in dieser Spielzeit hat sich im bisherigen Saisonverlauf bereits sehr gut gezeigt, dass alle Spieler gebraucht werden. Aus meiner Sicht ist es entscheidend, im Training Gas zu geben - auch wenn man mal weniger Spielzeit hat. Welchen Wert legst Du auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindest Du diese in Deine Führungsarbeit als Kapitän ein? Bei uns ist die Verantwortung ohnehin auf mehrere Schultern verteilt. Hier binden wir auch die jüngeren Spieler mit ein. Insgesamt können ältere und erfahrene Teamkameraden den jüngeren aber häufig etwas mitgeben, weil sie bestimmte Situationen schon mal ähnlich erlebt haben.

