Bodenständig, regional verwurzelt und mit 1,74 m ein Torhüter, der vor allem durch seine Reflexe und seine Ausstrahlung überzeugt. – Foto: Paul Hofer

Fels in der Brandung (4): Sebastian Maier - emotionaler Antreiber!

Wenn das Spiel auf der Kippe steht und die Tribüne bebt, sind sie meist die Ruhe selbst. Sie tragen nicht nur die Binde, sondern die Verantwortung für den Erfolg ihres Vereins. In unserer neuen FuPa-Serie "Fels in der Brandung" rücken wir die Anführer der Regionalliga Bayern ins Rampenlicht. Was treibt die Kapitäne an? Wie führen sie ihre Teams durch schwierige Zeiten? Wie richten sie ihre Teamkameraden nach bitteren Niederlagen wieder auf? Im vierten Serienteil haben wir uns mit Sebastian Maier, Spielführer der SpVgg Hankofen-Hailing unterhalten.

Wenn man in der "Champions League der Amateure" über Bodenständigkeit und Vereinstreue spricht, führt kein Weg an der SpVgg Hankofen-Hailing vorbei – und kaum ein Spieler verkörpert diese Werte so sehr wie Sebastian Maier. Seit 2019 hütet der 30-jährige Torhüter nun schon das Gehäuse der „Dorfbuam“ - und hat sich in dieser Zeit zum unangefochtenen Rückhalt und Wortführer entwickelt. Als Kapitän ist er weit mehr als nur die Nummer eins zwischen den Pfosten; er ist das emotionale Gewissen einer Mannschaft, die sich immer wieder gegen die namhafte Konkurrenz der Liga behaupten muss. Dass der Verein den Vertrag mit seinem Anführer vorzeitig bis 2027 verlängert hat, ist ein deutliches Signal. Mit seiner Erfahrung aus über 150 Einsätzen für die Spielvereinigung und seiner Ausbildung beim SSV Jahn Regensburg bringt er die nötige Ruhe mit, um sein Team auch durch stürmische Phasen der Saison zu steuern.

"... gerne auch mal mit einem schlechten Witz" Sebastian: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Grundsätzlich hätten wir uns gewünscht, noch den ein oder anderen Platz weiter oben in der Tabelle zu stehen. Wir hatten bereits einige Spiele, in denen wir mindestens auf Augenhöhe mit unseren Gegnern agiert haben. Jedoch haben wir in den entscheidenden Momenten oft recht einfache Fehler gemacht, was zu einigen unnötigen Niederlagen geführt hat. Unabhängig davon lügt die Tabelle zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht: Uns fehlen die Torerfolge im Angriff - und hinten bekommen wir deutlich zu viele Gegentore.

Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden? In meiner bisherigen fußballerischen Laufbahn habe ich zumeist die Rolle des emotionalen Antreibers ausgefüllt. Und als Kapitän habe ich das auch nicht großartig verändert. Gerade in unserer Situation, im Abstiegskampf, ist das meiner Meinung nach essenziell. Wer im Abstiegskampf ohne Emotionen spielt, hat meist schon verloren. Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten? In der Kabine ist es wichtig, die Lockerheit und die Freude am Fußball aufrecht zu erhalten. Gerade dann, wenn es mal nicht so gut läuft, darfst du nicht verkrampfen. Ich bin bestrebt, hier immer für eine lockere Stimmung zu sorgen – gerne auch mal mit einem schlechten Witz. Wenn es dann aber auf den Platz geht, versuche ich immer lautstark meine Mitspieler zu pushen und auch bei Fehlern immer wieder positiv aufzubauen. Der Frust muss da einfach raus! Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten? Das kommt immer auf den Spieler-Typ an. Manche Teamkameraden lassen sich ihre Enttäuschung weniger anmerken, da musst du dann auch nicht viel machen. Andere Spieler können jedoch auch schon mal in ein Loch fallen. Meiner Meinung nach kann man hier nur stets versuchen, jedem Spieler weiterhin das Gefühl zu geben, dass er nach wie vor zur Mannschaft gehört - und die Mannschaft niemals einen Mitspieler fallen lassen wird. Denn am Ende geht es ja immer darum, dass man seinem Team dabei helfen will, erfolgreich zu sein – egal, in welcher Rolle man sich gerade befindet. Welchen Wert legst Du auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindest Du diese in Deine Führungsarbeit als Kapitän ein? Im Grunde ist es nicht nur meine eigene Führungsarbeit, sondern ohnehin die Führungsarbeit aller unserer älteren, erfahreneren Teammitglieder. Wir geben gemeinsam unsere Idee einer funktionierenden Mannschaft und eines harmonischen Vereinslebens vor. Somit lege ich bzw. legen wir sehr großen Wert darauf.

In der laufenden Saison 2025/26 ist er der unumstrittene Rückhalt und stand in fast allen Partien über die volle Distanz auf dem Platz. – Foto: Charly Becherer