Fels in der Brandung (2): Marco Greisel - Kapitän in der Warteschleife

In den kommenden Wochen blicken wir hinter die Kulissen der 18 Vereine und stellen euch die Kapitäne der "Champions League der Amateure" vor - von erfahrenen Ex-Profis bis hin zu jungen Local Heroes. Im zweiten Teil unserer FuPa Spielführer-Serie "Fels in der Brandung" steht diesmal Marco Greisel , Kapitän des TSV Schwaben Augsburg , im Mittelpunkt.

In der Regionalliga Bayern wird Fußball gearbeitet – und keiner arbeitet an vorderster Front mehr als der Kapitän. Doch: Was macht einen echten Leader im bayerischen Oberhaus eigentlich aus?

Die schwere Knieverletzung aus dem Toto-Pokal-Spiel im Juli gegen den FSV Pfaffenhofen war ein Schock für den Aufsteiger, doch für Greisel ist Aufgeben keine Option. Wer den 28-Jährigen kennt, der weiß, dass seine Rolle nicht auf der Tribüne oder an der Seitenlinie endet...

Wenn Augsburgs Sportdirektor Max Wuschek über Marco Greisel spricht, fallen Worte wie „unverzichtbar“ und „Vorbild“. Seit 2020 zieht der beidfüßige Mittelfeldstratege die Fäden bei den "Schwabenrittern", führte den Verein als Kapitän in die Regionalliga – und muss nun zusehen, wie seine Jungs ohne ihn um Punkte kämpfen.

Marco: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Natürlich kann man mit der aktuellen Tabellenposition nicht zufrieden sein – wir sind Letzter, das ist Fakt. Trotzdem gibt es viele positive Dinge: Einsatz, Trainingsintensität und der Zusammenhalt stimmen. Was uns noch fehlt, ist die Konstanz über 90 Minuten und manchmal die letzte Konsequenz in entscheidenden Momenten. Extrem wichtig war der Sieg vor der Winterpause – der hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns Selbstvertrauen gegeben.

Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden?

Ich versuche, eine gesunde Mischung aus allem zu sein. In erster Linie will ich über Leistung vorangehen, doch Kommunikation ist mir genauso wichtig. Gerade in unserer Situation braucht es jemanden, der ruhig bleibt, aber auch emotional pushen kann, wenn es nötig ist.

Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten?

Meine wichtigste Aufgabe ist es, die Mannschaft zusammenzuhalten – unabhängig davon, wie es gerade läuft. Auf dem Platz heißt das, Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. In der Kabine geht es darum, offen zu reden und dafür zu sorgen, dass wir als Einheit auftreten.

"Das wirkt manchmal besser als jede Taktiktafel"

Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrecht zu erhalten?

Ich suche bewusst das Gespräch und versuche, ehrlich zu sein. Jeder will spielen, das ist völlig normal. Wichtig ist, dass sich trotzdem jeder als Teil der Mannschaft fühlt. Gerade im Abstiegskampf brauchen wir jeden Einzelnen.

Welchen Wert legst Du auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindest Du diese in Deine Führungsarbeit als Kapitän ein?

Die Erfahrung der älteren Spieler ist extrem wertvoll, besonders in schwierigen Phasen. Gleichzeitig ist mir wichtig zu betonen, dass jeder Spieler wichtig ist – egal, ob jung oder alt. Führung funktioniert nur gemeinsam, deshalb beziehe ich alle mit ein.