Fels in der Brandung (15): Max Zeller - "Mr. Zuverlässig" im Illertal Sie sind die Gesichter ihrer Klubs und das Rückgrat auf dem Platz. In unserer FuPa-Serie porträtieren wir echte Typen und loyale Leader der Regionalliga Bayern von Stephan Hörhammer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Für den FVI ist Max Zeller nicht nur ein Innenverteidiger, sondern die lebende Garantie dafür, dass die Defensive auch bei stärkstem Gegenwind stabil bleibt. – Foto: Philipp Imhof

In der schnelllebigen Welt des Fußballs, in der Vereinswappen oft nur noch wie austauschbare Aufnäher wirken, ist Max Zeller die personifizierte Antithese zum modernen Söldnertum. Wer in der Regionalliga Bayern nach einer echten Identitätsfigur sucht, kommt am Kapitän des FV Illertissen wohl nicht vorbei. Zeller ist im Vöhlinstadion das defensive Gewissen und der unerschütterliche Anker eines Vereins, der sich seit Jahren erfolgreich im bayerischen Oberhaus behauptet. Seine Laufbahn liest sich dabei wie eine Liebeserklärung an den FVI. Abgesehen von einem kurzen Intermezzo in der Jugend des SSV Ulm ist Zeller seinem Heimatclub treu geblieben und hat sich zum absoluten Rekordspieler hochgearbeitet. Mit weit über 250 Einsätzen auf dem Buckel hat der kopfballstarke Innenverteidiger schon unzählige Schlachten geschlagen und dabei diverse Umbrüche im Kader moderiert. Während Trainer kamen und gingen und Mitspieler den nächsten Karriereschritt suchten, blieb Zeller die einzige Konstante – der ruhende Pol, der die Abwehr lautstark organisiert und durch sein exzellentes Stellungsspiel besticht.

Seine größten Sternstunden erlebte er zweifellos im bayerischen Totopokal. Als Kapitän führte er sein Team 2022 und 2023 zum Triumph und sicherte dem FV Illertissen damit magische Nächte im DFB-Pokal: Ob gegen Heidenheim oder Fortuna Düsseldorf – Zeller bewies auch auf der ganz großen Bühne jene stoische Gelassenheit, die ihn so unverzichtbar macht. "Auf und neben dem Platz ein Bindeglied sein" Max: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Trotz vieler Abgänge und einiger Neuzugänge läuft es für uns richtig gut. In der Anfangsphase brauchten wir etwas Zeit, um uns einzuspielen und uns auf und neben dem Platz besser kennenzulernen. Das hat von Woche zu Woche besser funktioniert. Mit Platz vier in der Tabelle und einer Serie von aktuell zwölf Ligaspielen ohne Niederlage können wir absolut zufrieden sein. Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden und warum?

Ich versuche in jedem Spiel mit Leistung voranzugehen und meinen Mitspielern auf dem Platz bestmöglich zu helfen. Leistung ist mir dabei wichtiger als nur viele Worte. Ich möchte wegen meiner Leistungen auf dem Platz stehen - und nicht allein wegen des Amtes. Trotzdem gibt es für mich nicht nur einen richtigen Führungsstil. Gute Führung entsteht durch Leistung auf dem Platz, klare Worte und die nötige Emotion. Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten? Die wichtigste Aufgabe ist es, auf und neben dem Platz ein Bindeglied zu sein - auf dem Platz vorangehen, Ruhe reinbringen und in schwierigen Phasen Verantwortung übernehmen. In der Kabine geht’s für mich darum, dass sich jeder abgeholt fühlt und wir offen miteinander sprechen können. Wenn alle das Gefühl haben, Teil von etwas zu sein und wir füreinander einstehen, dann stimmt die Moral. "Dafür muss ich ihnen ein Kompliment aussprechen" Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten? Als Kapitän ist mir wichtig, jeden Spieler ernst zu nehmen - unabhängig von seiner aktuellen Rolle. Fußball ist schnelllebig - und jeder im Kader wird während der Saison gebraucht. Die Spieler, die aktuell hinten dran sind, geben im Training Gas, setzen die anderen unter Druck, lassen den Kopf nicht hängen und warten geduldig auf ihre Einsatzminuten. Enttäuschung und Unzufriedenheit ist normal und verständlich, wenn jemand am Spieltag gar nicht zum Einsatz kommt. Dennoch sind sie ein wichtiger Bestandteil unseres aktuellen Erfolgs - und dafür muss ich ihnen ein Kompliment aussprechen. Ich versuche, diese Spieler immer wieder zu pushen, ihnen positives Feedback zu geben. Außerdem erwarte ich von den Spielern mit mehr Einsatzzeit, dass sie Verantwortung übernehmen und genau diesen Jungs das Gefühl geben, Teil unseres Erfolgs zu sein. Am Ende funktioniert Erfolg nur, wenn wir als geschlossene Einheit auftreten.

Zeller überzeugt durch Bodenständigkeit und eine loyale Arbeitseinstellung, die ihn zum Vorbild für jeden Nachwuchsspieler im Verein macht. – Foto: Mike Megapix