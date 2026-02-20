Fels in der Brandung (14): Hendrik Hofgärtner - der Nicht-Autoritäre Sie sind die Ruhepole im Sturm und das Rückgrat ihrer Teams: In unserer FuPa-Serie porträtieren wir die Kapitäne der Regionalliga Bayern von Stephan Hörhammer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Hendrik Hofgärtner (Mitte) ist der erfahrene Taktgeber und Mentor der Augsburger U23, der als „Vorbild durch Leistung“ die Brücke zwischen talentierter Jugend und professionellem Männerfußball schlägt. – Foto: Frank Scheuring

Mit seinen 30 Jahren fungiert Hendrik Hofgärtner beim FC Augsburg II als erfahrener Ankerpunkt in einer extrem jungen Regionalliga-Mannschaft, in der die meisten Talente gerade erst den Kinderschuhen des Jugendfußballs entwachsen sind. Der 1,76 Meter große Mittelfeldmann, der einst in der renommierten Freiburger Fußballschule ausgebildet wurde und sogar das Trikot der deutschen U17- und U18-Nationalmannschaft trug, bringt die nötige Ruhe und Abgeklärtheit mit, die einer U23 in der physisch betonten Regionalliga oft fehlt. Nach seinen ersten Schritten im Herrenbereich bei der Freiburger Reserve und einer zweijährigen Station beim Nordost-Regionalligisten Germania Halberstadt, fand Hofgärtner im Sommer 2019 seine sportliche Heimat in Augsburg. Seitdem hat er sich zum Dauerbrenner entwickelt und weit über 150 Pflichtspiele für die Fuggerstädter bestritten. Er besticht dabei vor allem durch seine Spielintelligenz, sein exzellentes Stellungsspiel und die Fähigkeit, das Tempo einer Partie aus der Zentrale heraus zu diktieren.

Abseits seiner aktiven Rolle als „verlängerter Arm“ des Trainers auf dem Feld hat Hofgärtner bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Er ist fest in das Nachwuchskonzept des FC Augsburg integriert und fungiert in der aktuellen Saison 2025/2026 parallel zu seinen Einsätzen in der Regionalliga als Co-Trainer der Augsburger U16. Diese Doppelrolle unterstreicht seinen Stellenwert als Mentor innerhalb des Vereins, wo er die im Profifußball gesammelten Erfahrungen und seine taktische Reife direkt an die nächste Generation weitergibt. Damit verkörpert er ideal den Typus des erfahrenen Führungsspielers, der einem jungen Ausbildungsteam die nötige Stabilität verleiht.

"Wir sitzen alle im gleichen Boot" Hendrik: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Natürlich sind wir mit dem aktuellen Tabellenplatz nicht zufrieden. Gleichzeitig spiegeln die reinen Ergebnisse aber auch nicht alles eins zu eins wider. Gut war häufig das Spiel mit dem Ball, wir haben unsere Philosophie prinzipiell gut auf den Platz gebracht. Daraus haben wir allerdings zu wenig Tore erzielt - die Zielstrebigkeit und Entschlossenheit haben gefehlt.

Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator oder emotionaler Antreiber: Für welchen Führungsstil hast Du Dich entschieden? Am meisten finde ich mich im Stil „Vorbild durch Leistung“ wieder. Ich möchte durch meine Erfahrung vorangehen. Aber auch der kommunikative Moderator passt – in meiner Führungsrolle vor allem neben dem Platz und in dem ein oder anderen Vier-Augen-Gespräch. Eine gute Verbindung zu den Jungs und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ist mir wichtig. Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten? Wir haben viele sehr talentierte Jungs in unserer Mannschaft, die seit Jahren alle das Ziel verfolgen, es in den Profi-Fußball zu schaffen. Deshalb möchte sich jeder Einzelne weiterentwickeln. Am Ende ist die Grundvoraussetzung aber, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und als Mannschaft an einem Strang ziehen. Ein gesundes Teamgefüge hat meiner Meinung nach eine hohe Priorität, um sich zu verbessern. "... wenn jeder das Beste aus sich herausholen möchte" Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten? Solche Situationen versuche ich dann in einem persönlichen Gespräch zu lösen. Auch hier finde ich es wichtig zu vermitteln, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Und als Team profitieren wir immer davon, wenn jeder das Beste aus sich herausholen möchte und kontinuierlich an sich arbeitet. Für einige der Jungs führt der Weg über unsere U23 dann in den Profi-Fußball, manch anderer baut sich vielleicht noch ein zweites Standbein auf, ist später in der Regional- oder Bayernliga unterwegs und spielt dort eine richtig gute Rolle. Die Bedingungen, die uns hier beim FCA aber tagtäglich geboten werden, sollten wir alle maximal ausschöpfen und gemeinsam eine gute Zeit haben. Welchen Wert legst Du auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindest Du diese in Deine Führungsarbeit als Kapitän ein? Wir haben dieses Jahr eine sehr junge Truppe, die allermeisten Jungs sind zwischen 18 und 20 Jahren alt. Die Meinung von Lukas Aigner und David Deger, die neben mir zu den älteren gehören, hat deshalb einen hohen Stellenwert. Zu Dingen, die mir auffallen, kann ich mir bei ihnen immer eine zweite Sichtweise einholen. Und andersherum bringen sie auch einiges an Erfahrung mit und sprechen gewisse Punkte von sich aus an.

Meist mittendrin statt nur dabei: Hendrik Hofgärtner geht als Kapitän auch mal da hin, wo's brennt. – Foto: Imago Images