Fels in der Brandung (13): Fabian Menig - »gierig nach dem Gewinnen« Unsere FuPa-Serie über die Kapitäne der Regionalliga Bayern, die vorangehen, wenn es brenzlig wird von Stephan Hörhammer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Seit seinem Wechsel an den Valznerweiher Anfang 2022 hat sich der gebürtige Allgäuer als unverzichtbarer Führungsspieler etabliert. – Foto: Wolfgang Zink

Am Valznerweiher nimmt Fabian Menig als Kapitän der U23 des 1. FC Nürnberg eine ganz besondere Rolle ein. In einem Team, das primär aus jungen, hungrigen Talenten besteht, ist der 31-Jährige der erfahrene Akteur, der die Richtung vorgibt. Seit seinem Wechsel zum „Club“ im Januar 2022 fungiert er nicht nur als Abwehrchef, sondern als echter Mentor auf dem Rasen. Menig bringt eine Vita mit, die in der Regionalliga wohl ihresgleichen sucht. Mit der Erfahrung aus über 150 Einsätzen in der 3. Liga – unter anderem für Traditionsvereine wie Preußen Münster, VfR Aalen und den Halleschen FC - weiß er genau, worauf es im Profifußball ankommt. Diese Souveränität strahlt er vielerlei Hinsicht aus. Ob als Innenverteidiger oder auf der Außenbahn: Menig besticht durch kompromisslose Zweikampfstärke, ein exzellentes Stellungsspiel und die nötige Ruhe im Spielaufbau.

Der gebürtige Allgäuer gibt im Nachwuchsleistungszentrum sein Wissen direkt an die nächste Generation weiter. Er ist der Leitwolf, an dem sich die jungen Talente in schwierigen Spielphasen orientieren können – ein Anführer, der Bodenständigkeit mit hoher Professionalität vereint. "Kann mich da keinem Führungsstil eindeutig zuordnen" Fabian: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Wir stehen auf Platz eins, da lief natürlich sehr Vieles ziemlich gut. Inhaltlich würde ich vor allem das Beschleunigen von Spielsituationen, die Boxverteidigung sowie das individuelle Entscheidungsverhalten hervorheben. Allerdings haben wir es bisher zu selten geschafft, 90 Minuten die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Es gab zu oft Spielphasen, in denen wir unsere Aktionen nicht mehr konsequent durchgezogen und so den Gegner ins Spiel zurückgebracht haben. Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden und warum?

Ich kann mich da keinem Führungsstil eindeutig zuordnen. Die Basis ist immer, dass du als Führungsspieler mit Leistung auf dem Platz vorangehst. Dazu kommt, dass ich gierig nach dem Gewinnen bin. Deswegen versuche ich mit allem, was in mir steckt, dieses Ziel zu erreichen - und verstärke dies durch meine emotionale Art. Außerhalb des Platzes sehe ich mich allerdings eher als rationalen und sachlichen Mitspieler, der versucht die Mannschaft in vielen Themen mitzunehmen, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten? Wir sind eine U23-Mannschaft, in der die Entwicklung der einzelnen Spieler im Vordergrund steht. Entsprechend versuche ich die individuelle Ausbildung bestmöglich zu unterstützen und voranzutreiben. Dennoch liegt der Schlüssel dafür im Team - und wir haben klare Verhaltensweisen und Werte für uns festgehalten. So wollen wir gemeinsam zusammenleben und vorankommen. Und da sich alle Spieler damit identifizieren und dies ausleben, hat sich eine starke Teamchemie entwickelt, die uns in der Vorrunde sicherlich schon sechs bis acht Punkte mehr eingebracht hat. "Hier ist die Rolle als erfahrener Ratgeber gefragt" Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten? Natürlich möchte jeder Spieler einen größtmöglichen Anteil zum Mannschaftserfolg auf dem Platz beitragen. Leider wird es immer wieder Teamkameraden geben, die nur wenig Spielzeit aufweisen können. Hier ist die Rolle als erfahrener Ratgeber gefragt. Offene und ehrliche, manchmal auch deutliche Gespräche sind für mich der Weg, um die Interessen des Spielers in Einklang mit denen der Mannschaft zu bringen. Die Jungs sollen wissen, dass Engagement und Lernbereitschaft im Training eine positive Leistungsentwicklung bewirkt. Wenn sie dies beherzigen und in jeder Einheit an ihre Grenze kommen, werden sie gestärkt aus den schwierigen Phasen herausgehen - und den Lohn irgendwann dafür ernten.

Während Fabian Menig in der Regionalliga noch selbst die Knochen hinhält, bereitet er sich bereits akribisch auf die Zukunft vor und gibt sein Wissen als Co-Trainer im Jugendbereich (aktuell bei der U16) direkt an die nächste Generation weiter. – Foto: Charly Becherer