FeLoNi setzt auf Kontinuität und Talententwicklung

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz treibt seine Personalplanung weiter voran und bindet zwei junge Stammkräfte langfristig: Lukas Fischer und Yasin Elgaz haben ihre Zusage bis 2027 gegeben – ligaunabhängig. Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Kapitän Sebastian Kraus bis 2026/27 unterstreicht der Gruppenligist damit erneut, dass er im Abstiegskampf auf Stabilität und Identifikation setzt.
Fischer geht in sein drittes Seniorenjahr und hat sich in dieser Zeit als feste Größe im Felsberger Kader etabliert. Der Verein hebt seine Flexibilität und kontinuierliche Entwicklung hervor, sportlicher Leiter Oliver Seifert spricht zudem von „ausgezeichneter körperlicher Präsenz“ – auch wenn Fischer aktuell verletzt ist. „Trotz seiner aktuellen Verletzung hoffen wir, dass Lukas bald wieder auf dem Platz stehen wird“, so Seifert.
Elgaz, in seiner zweiten Saison im Herrenbereich, wird vor allem für Einstellung und Trainingsfleiß gelobt. In 13 Einsätzen sammelte der Außenverteidiger weitere Minuten in beiden Seniorenmannschaften und kam dabei auf vier Scorerpunkte. Seifert betont seinen „Einsatz, Ehrgeiz und die hohe Trainingsbeteiligung“ und traut beiden „trotz ihres jungen Alters“ den nächsten Schritt zu.
Die Spieler selbst begründen ihre Entscheidung mit der Bindung an den Klub – und dem gemeinsamen Ziel, die Klasse zu halten. Elgaz verweist darauf, dass ihn der Verein „sportlich als auch menschlich geprägt“ habe und er nun die Chance sehe, Verantwortung zu übernehmen und „etwas Nachhaltiges“ für die Zukunft aufzubauen. Fischer wiederum spricht von einer „tollen persönlichen Entwicklung“ und nennt den Zusammenhalt im Team als entscheidenden Faktor: „Unser klares Ziel bleibt der Klassenerhalt – und ich bin überzeugt davon, dass wir das gemeinsam schaffen werden.“