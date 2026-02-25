FeLoNi setzt auf Kontinuität und Talententwicklung

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz treibt seine Personalplanung weiter voran und bindet zwei junge Stammkräfte langfristig: Lukas Fischer und Yasin Elgaz haben ihre Zusage bis 2027 gegeben – ligaunabhängig. Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Kapitän Sebastian Kraus bis 2026/27 unterstreicht der Gruppenligist damit erneut, dass er im Abstiegskampf auf Stabilität und Identifikation setzt.

Fischer geht in sein drittes Seniorenjahr und hat sich in dieser Zeit als feste Größe im Felsberger Kader etabliert. Der Verein hebt seine Flexibilität und kontinuierliche Entwicklung hervor, sportlicher Leiter Oliver Seifert spricht zudem von „ausgezeichneter körperlicher Präsenz“ – auch wenn Fischer aktuell verletzt ist. „Trotz seiner aktuellen Verletzung hoffen wir, dass Lukas bald wieder auf dem Platz stehen wird“, so Seifert.

Elgaz, in seiner zweiten Saison im Herrenbereich, wird vor allem für Einstellung und Trainingsfleiß gelobt. In 13 Einsätzen sammelte der Außenverteidiger weitere Minuten in beiden Seniorenmannschaften und kam dabei auf vier Scorerpunkte. Seifert betont seinen „Einsatz, Ehrgeiz und die hohe Trainingsbeteiligung“ und traut beiden „trotz ihres jungen Alters“ den nächsten Schritt zu.