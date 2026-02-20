FeLoNi bindet seinen Fixpunkt

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz hat im Abstiegskampf ein weiteres starkes Signal gesetzt: Kapitän Sebastian Kraus hat seinen Vertrag vorzeitig bis zur Saison 2026/2027 verlängert – ligaunabhängig. Der Klub spricht von einem Zeichen „auf und neben dem Platz“ und verweist auf die zentrale Rolle des Führungsspielers im jungen Team.

Kraus ist nicht nur Kapitän, sondern auch Vorsitzender des Mannschaftsrats und gilt intern als verlängerter Arm des Trainers. Sportlich liefert der Offensivspieler ebenfalls Argumente: 14 Scorerpunkte in 14 Spielen unterstreichen seinen Einfluss auf die Felsberger Leistungen. „Es ist mein Heimatverein – hier fühle ich mich einfach wohl und zuhause“, wird Kraus zitiert. Er sehe es als Aufgabe, die jungen Spieler zu führen und ihre Entwicklung zu begleiten.

Sportlicher Leiter Oliver Seifert erinnert daran, dass Kraus „einer der wenigen“ gewesen sei, die nach der Ära von Friedhelm Janusch geblieben sind. Mit seiner Zusage, so Seifert, sende der Kapitän ein klares Signal an Kabine und Umfeld – und bleibe zugleich sportlich wie menschlich ein Fixpunkt für den weiteren Weg des Vereins.