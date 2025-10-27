FeLoNi beweist Moral – Gudensberg meldet sich zurück

Ein torreiches Wochenende in der Gruppenliga Kassel 1: FSV Wolfhagen II schießt VfB Schrecksbach aus dem eigenen Stadion, FSG Gudensberg überzeugt gegen den Melsunger FV, und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz trotzt dem Tabellenzweiten SC Edermünde einen Punkt ab. Drei Spiele fielen dem Regen zum Opfer.

Was als Kirmesspiel begann, endete für den VfB im Desaster. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 6:0, Paul Degenhardt traf dreimal (5., 16., 44.), zudem waren Korte (24.), Steinhorst (33.) und Plutz (45./FE) erfolgreich. Erst nach der Halbzeit zeigten die Gastgeber Moral und betrieben durch Jungklaus (53.), Krämer (75.) und Smolka (85.) Ergebniskosmetik. Wolfhagen II untermauerte mit dem klaren Sieg den Aufwärtstrend, während Schrecksbach weiter im Abstiegskampf steckt.

Die Serie des SSV Sand ist gerissen – und das ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten. Marcel Reitz (46.) erzielte den Treffer des Tages, nachdem Torwart Nickel den ersten Versuch noch pariert hatte. Sand drängte vergeblich auf den Ausgleich, blieb aber an der vielbeinigen Defensive der Schwälmer hängen. Neukirchen/Röllshausen festigte mit einer leidenschaftlichen Leistung den Platz in der Spitzengruppe. Eindrucksvolle Antwort

Nach zwei Niederlagen in Serie meldete sich die FSG Gudensberg eindrucksvoll zurück. Finn Pfalzgraf (26., 33.) traf doppelt per Kopf, ehe Akin (53.) und Körner (64.) nach Vorarbeit von Rohmann den Endstand herstellten. Melsungen hatte zwar Chancen, war in der Defensive jedoch überfordert und bleibt im Mittelfeld stecken. Remis abgetrotzt