FeLoNi beweist Moral – Gudensberg meldet sich zurück

Ein torreiches Wochenende in der Gruppenliga Kassel 1: FSV Wolfhagen II schießt VfB Schrecksbach aus dem eigenen Stadion, FSG Gudensberg überzeugt gegen den Melsunger FV, und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz trotzt dem Tabellenzweiten SC Edermünde einen Punkt ab. Drei Spiele fielen dem Regen zum Opfer.
Wolfhagen in Torlaune
Was als Kirmesspiel begann, endete für den VfB im Desaster. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 6:0, Paul Degenhardt traf dreimal (5., 16., 44.), zudem waren Korte (24.), Steinhorst (33.) und Plutz (45./FE) erfolgreich. Erst nach der Halbzeit zeigten die Gastgeber Moral und betrieben durch Jungklaus (53.), Krämer (75.) und Smolka (85.) Ergebniskosmetik. Wolfhagen II untermauerte mit dem klaren Sieg den Aufwärtstrend, während Schrecksbach weiter im Abstiegskampf steckt.
Sander Hohe gestürzt
Die Serie des SSV Sand ist gerissen – und das ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten. Marcel Reitz (46.) erzielte den Treffer des Tages, nachdem Torwart Nickel den ersten Versuch noch pariert hatte. Sand drängte vergeblich auf den Ausgleich, blieb aber an der vielbeinigen Defensive der Schwälmer hängen. Neukirchen/Röllshausen festigte mit einer leidenschaftlichen Leistung den Platz in der Spitzengruppe.
Eindrucksvolle Antwort
Nach zwei Niederlagen in Serie meldete sich die FSG Gudensberg eindrucksvoll zurück. Finn Pfalzgraf (26., 33.) traf doppelt per Kopf, ehe Akin (53.) und Körner (64.) nach Vorarbeit von Rohmann den Endstand herstellten. Melsungen hatte zwar Chancen, war in der Defensive jedoch überfordert und bleibt im Mittelfeld stecken.
Remis abgetrotzt
Ein Achtungserfolg für den Vierzehnten: Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz verdiente sich mit großem Kampfgeist ein 2:2 gegen den Tabellenzweiten SC Edermünde. Die Gäste führten nach einem Doppelpack von Jonathan Mertsch (24., 38.) schon 2:0, ehe Borrmann (40.) und Kapitän Kraus (75.) die Partie ausglichen. In einer turbulenten Schlussphase besaßen beide Seiten Chancen zum Sieg, doch letztlich blieb es bei einer leistungsgerechten Punkteteilung.
Spiel gedreht
Der TSV Korbach setzte sich nach Rückstand gegen Aufsteiger Brunslar/Wolfershausen durch. Leon Folwerk brachte die Gäste früh in Führung (3.), ehe Sven Leonhardt mit einem Doppelschlag (44., 45.) die Partie drehte. Nach intensiver zweiter Halbzeit sorgte Christian Schmid (89.) per Freistoß für die Entscheidung. Brunslar spielte mutig, blieb aber im Abschluss glücklos.
Spielausfälle
Die Partien TSV Mengsberg – 1. FC Schwalmstadt, TuSpo Mengeringhausen – FC Homberg und SG Schauenburg – TSV Altenlotheim fielen den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer. Nachholtermine stehen noch nicht fest.