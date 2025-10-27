 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
FeLoNi beweist Moral – Gudensberg meldet sich zurück

13. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

Ein torreiches Wochenende in der Gruppenliga Kassel 1: FSV Wolfhagen II schießt VfB Schrecksbach aus dem eigenen Stadion, FSG Gudensberg überzeugt gegen den Melsunger FV, und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz trotzt dem Tabellenzweiten SC Edermünde einen Punkt ab. Drei Spiele fielen dem Regen zum Opfer.

Wolfhagen in Torlaune

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
3
7

Was als Kirmesspiel begann, endete für den VfB im Desaster. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 6:0, Paul Degenhardt traf dreimal (5., 16., 44.), zudem waren Korte (24.), Steinhorst (33.) und Plutz (45./FE) erfolgreich. Erst nach der Halbzeit zeigten die Gastgeber Moral und betrieben durch Jungklaus (53.), Krämer (75.) und Smolka (85.) Ergebniskosmetik. Wolfhagen II untermauerte mit dem klaren Sieg den Aufwärtstrend, während Schrecksbach weiter im Abstiegskampf steckt.

Sander Hohe gestürzt

Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
0
1
Abpfiff

Die Serie des SSV Sand ist gerissen – und das ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten. Marcel Reitz (46.) erzielte den Treffer des Tages, nachdem Torwart Nickel den ersten Versuch noch pariert hatte. Sand drängte vergeblich auf den Ausgleich, blieb aber an der vielbeinigen Defensive der Schwälmer hängen. Neukirchen/Röllshausen festigte mit einer leidenschaftlichen Leistung den Platz in der Spitzengruppe.

Eindrucksvolle Antwort

Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
4
0
Abpfiff

Nach zwei Niederlagen in Serie meldete sich die FSG Gudensberg eindrucksvoll zurück. Finn Pfalzgraf (26., 33.) traf doppelt per Kopf, ehe Akin (53.) und Körner (64.) nach Vorarbeit von Rohmann den Endstand herstellten. Melsungen hatte zwar Chancen, war in der Defensive jedoch überfordert und bleibt im Mittelfeld stecken.

Remis abgetrotzt

Gestern, 15:00 Uhr
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
2
2
Abpfiff

Ein Achtungserfolg für den Vierzehnten: Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz verdiente sich mit großem Kampfgeist ein 2:2 gegen den Tabellenzweiten SC Edermünde. Die Gäste führten nach einem Doppelpack von Jonathan Mertsch (24., 38.) schon 2:0, ehe Borrmann (40.) und Kapitän Kraus (75.) die Partie ausglichen. In einer turbulenten Schlussphase besaßen beide Seiten Chancen zum Sieg, doch letztlich blieb es bei einer leistungsgerechten Punkteteilung.

Spiel gedreht

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Korbach
TSV KorbachTSV Korbach
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
3
1
Abpfiff

Der TSV Korbach setzte sich nach Rückstand gegen Aufsteiger Brunslar/Wolfershausen durch. Leon Folwerk brachte die Gäste früh in Führung (3.), ehe Sven Leonhardt mit einem Doppelschlag (44., 45.) die Partie drehte. Nach intensiver zweiter Halbzeit sorgte Christian Schmid (89.) per Freistoß für die Entscheidung. Brunslar spielte mutig, blieb aber im Abschluss glücklos.

Spielausfälle

Gestern, 15:00 Uhr
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
FC Homberg
FC HombergFC Homberg
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
Abgesagt

Die Partien TSV Mengsberg – 1. FC Schwalmstadt, TuSpo Mengeringhausen – FC Homberg und SG Schauenburg – TSV Altenlotheim fielen den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer. Nachholtermine stehen noch nicht fest.

