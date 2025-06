Fellhauer geht nach Augsburg

SV 07 Elversberg

Nach fast sechs Jahren im schwarz-weißen Trikot verlässt Robin Fellhauer die SV Elversberg. Der 27-jährige Mittelfeldspieler und letztjährige SVE-Kapitän vollzieht den Schritt in die 1. Bundesliga und schließt sich dort dem FC Augsburg an.

Im Herbst 2019 war Fellhauer von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg an die Kaiserlinde gewechselt – seitdem hat er bis heute 178 Pflichtspiele für die SVE bestritten. In Elversberg wurde Fellhauer früh zu einem wichtigen Bestandteil des Teams, zunächst als Rechtsverteidiger, später als Defensiv-Allrounder auch mal in der Innenverteidigung, in erster Linie aber als Lenker im defensiven Mittelfeld. Robin Fellhauer hat den sportlichen Aufschwung der SVE und die historische Reise von der Regionalliga Südwest bis in die 2. Bundesliga wie wenige andere Spieler geprägt. Dass er dadurch in der vergangenen Saison als eine der Säulen des Teams und verdienter Spieler die Kapitänsbinde trug, war folgerichtig.

„Robin Fellhauer hat für unseren Verein Enormes geleistet, er war auf und neben dem Platz eine bedeutende Persönlichkeit. Dass er die SV Elversberg nach dieser langen Zeit verlässt, ist für uns sportlich und menschlich natürlich ein Verlust“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book: „Auf der anderen Seite hat sich Robin diesen Schritt verdient – wir wünschen ihm das Beste in der 1. Bundesliga.“

„Dass ich Teil dieser Geschichte sein durfte, wird für mich etwas Besonderes bleiben. Ich werde diese Zeit immer in Erinnerung behalten“, sagt Robin Fellhauer: „Wir haben in den letzten sechs Jahren eine unglaubliche Reise mitgemacht, für die ich dankbar bin, und die auch für mich unvergesslich ist. Ich werde alle meine Teamkollegen, die Fans und den Verein auch in Zukunft immer im Herzen tragen.“