Fellerdilln bucht das Relegationsticket

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg hat sich der VfL Fellerdilln (4:2 gegen Aartal) Platz zwei und damit das Ticket für die Teilnahme an der Kreisoberliga-Relegation gesichert. Daran änderte auch der 6:0-Sieg des TuS Driedorf beim TSV Eibach, der einen Antrag auf freiwilligen Rückzug in die B-Liga gestellt hatte, nichts mehr. Meister SG Obere Dill kehrte am Samstag beim 4:3 gegen Eisemroth in die Erfolgsspur zurück. Bei den 13-Uhr-Spielen am Sonntag sicherte sich Frohnhausen II ein 5:4 gegen Merkenbach, und Sinn/Hörbach gewann bei Eschenburg II mit 3:1. Außerdem spielten: FC Niederroßbach gegen TSV Ballersbach 1:1, SG Roth/Simmersbach gegen SV Herborn 2:2 und SSG Breitscheid gegen SG Dietzhölztal 4:3. Zuvor hatten der Freitag (Stichtag 15. Mai, an dem die Vereine ihre Mannschaftsmeldungen für die Saison 2026/2027 abgeben müssen) und der Samstag weitere Klarheit bezüglich Auf- und Abstieg gebracht