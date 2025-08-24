 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Verrichtet auch Defensivarbeit: Doppeltorschütze Jan Niklas Hardt (li., Obere Dill) fährt das linke Bein aus, um Breitscheids Neo Georg zu stoppen. Die SG setzte sich 4:1 gegen die SSG durch. © Lorenz Pietzsch
Verrichtet auch Defensivarbeit: Doppeltorschütze Jan Niklas Hardt (li., Obere Dill) fährt das linke Bein aus, um Breitscheids Neo Georg zu stoppen. Die SG setzte sich 4:1 gegen die SSG durch. © Lorenz Pietzsch

Fellerdilln beweist in Herborn Moral

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Dank Kim Dylus holt der VfL Fellerdilln in der Fußball-A-Liga trotz Unterzahl und 1:3-Rückstand beim SV Herborn einen Punkt. Ballersbach beendet Sinn/Hörbachs Serie +++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Dietzhölztal
Eschenburg II
Fellerdilln
Aartal

Dillenburg. Kim Dylus avanciert im Topspiel der Fußball-A-Liga Dillenburg zum Helden. Er rettet dem VfL Fellerdilln mit zwei Toren nach 1:3-Rückstand beim SV Herborn in Unterzahl noch ein 3:3. Den einzigen Auswärtsdreier fährt der TSV Ballersbach ein, der bei der SG Sinn/Hörbach 2:1 gewinnt. Die ersten Zähler bucht Aufsteiger SSV Frohnhausen II (3:0 gegen Eschenburg II) auf sein Konto, während die SG Dietzhölztal den ersten Sieg (3:0 gegen Driedorf) in der Liga feiert. Punktlos bleibt Eibach, der TSV verliert 1:5 bei der SG Roth/Simmersbach. Heimerfolge feiern Freitag die SG Obere Dill (4:1 gegen Breitscheid) und die SG Aartal (2:1 gegen Eisemroth). Bereits am Donnerstag besiegte Merkenbach Niederroßbach 6:5.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 024.8.2025, 21:58 Uhr
RedaktionAutor