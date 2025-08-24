Fellerdilln beweist in Herborn Moral

Dillenburg. Kim Dylus avanciert im Topspiel der Fußball-A-Liga Dillenburg zum Helden. Er rettet dem VfL Fellerdilln mit zwei Toren nach 1:3-Rückstand beim SV Herborn in Unterzahl noch ein 3:3. Den einzigen Auswärtsdreier fährt der TSV Ballersbach ein, der bei der SG Sinn/Hörbach 2:1 gewinnt. Die ersten Zähler bucht Aufsteiger SSV Frohnhausen II (3:0 gegen Eschenburg II) auf sein Konto, während die SG Dietzhölztal den ersten Sieg (3:0 gegen Driedorf) in der Liga feiert. Punktlos bleibt Eibach, der TSV verliert 1:5 bei der SG Roth/Simmersbach. Heimerfolge feiern Freitag die SG Obere Dill (4:1 gegen Breitscheid) und die SG Aartal (2:1 gegen Eisemroth). Bereits am Donnerstag besiegte Merkenbach Niederroßbach 6:5.