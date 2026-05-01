Fellbacher Heimsieg: Calcio unterliegt im engen Schlagabtausch

– Foto: Zafer Hosman

In der Verbandsliga Württemberg wurde heute mit einer packenden Begegnung der 29. Spieltag eingeläutet. Es war ein Spiel, das von Kampfgeist und taktischer Disziplin geprägt war, als sich zwei Kontrahenten gegenüberstanden, die sich im dichten Klassement der Liga nichts schenkten und den Zuschauern eine leidenschaftliche Partie boten.

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Vor 210 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive und umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften mit offenem Visier agierten. Den besseren Start erwischten dabei die Gäste: In der 20. Minute erzielte Gustavo Borges da Silva die Führung zum 0:1 für Calcio Leinfelden-Echterdingen. Doch der Schock bei den Hausherren währte nur kurz, denn der SV Fellbach zeigte eine prompte Reaktion. Nur fünf Minuten später, in der 25. Minute, markierte Torben Hohloch den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Die Begegnung blieb emotional und spielerisch auf Augenhöhe, doch noch vor dem Seitenwechsel gelang dem Gastgeber der entscheidende Schlag. Rafael Terpsiadis erzielte in der 36. Minute das Tor zum 2:1 für Fellbach. In der Folge verteidigten die Hausherren diesen knappen Vorsprung. ---

Für VfR Heilbronn wird die Luft immer dünner. Trotz der starken Offensivmomente bei der 3:4-Niederlage in Hofherrnweiler-Unterrombach blieb die Mannschaft erneut ohne Punkte und steht mit nur 16 Zählern auf dem letzten Platz. VfB Friedrichshafen verlor zuletzt zwar 1:3 gegen FC Rottenburg, befindet sich mit 37 Punkten aber weiter in einer deutlich besseren Ausgangslage. Das Hinspiel gewann Friedrichshafen mit 1:0. Für Heilbronn ist dieses Heimspiel deshalb fast schon eine Pflichtaufgabe, wenn die Hoffnung auf den Klassenverbleib nicht endgültig verblassen soll. Friedrichshafen dagegen kann mit einem Sieg den Abstand zu den gefährlichen Regionen weiter vergrößern und einen wichtigen Schritt Richtung Sicherheit machen. ---

FC Esslingen hat beim wilden 4:4 in Oberensingen Moral gezeigt, aber eben auch wieder offenbart, wie schwer es der Mannschaft fällt, Spiele sauber zu schließen. Mit 27 Punkten bleibt der Druck im unteren Drittel groß. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kommt nach dem spektakulären 4:3 gegen VfR Heilbronn mit 39 Punkten und einer deutlich ruhigeren Perspektive. Das Hinspiel gewann Hofherrnweiler-Unterrombach mit 2:0. Für Esslingen ist das nun ein Spiel mit erheblicher Bedeutung, weil jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Die Gäste dagegen können mit einem Auswärtssieg ihre gute Position festigen und verhindern, dass die Saison in eine nervöse Schlussphase kippt. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen TSV Oberensingen Oberensingen 15:30 PUSH

TSG Tübingen hat mit dem 3:1 bei den Sportfreunden Dorfmerkingen ein starkes Zeichen gesetzt und sich auf 27 Punkte verbessert. Noch ist die Lage angespannt, aber der Sieg hat neue Energie freigesetzt. TSV Oberensingen dagegen verschenkte beim 4:4 gegen FC Esslingen trotz eigener Offensivkraft wertvolle Punkte und steht nun bei 49 Zählern auf Rang drei. Das Hinspiel gewann Oberensingen klar mit 3:0. Gerade deshalb wird Tübingen dieses Heimspiel als Chance begreifen, sich für die Niederlage aus der ersten Saisonhälfte zu revanchieren und zugleich im Tabellenkeller weiter Boden gutzumachen. Oberensingen wiederum darf sich im Rennen um die Spitzenplätze keinen weiteren Ausrutscher erlauben. ---

TSV Berg ist nach 41 Punkten Sechster und hat damit noch immer eine ordentliche Position, auch wenn die Mannschaft an diesem Spieltag nicht aus einem frischen Erfolg kommt. SSV Ehingen-Süd hingegen reist mit viel Auftrieb an. Das 3:1 bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall war ein wichtiges Signal im Kampf um Abstand nach unten und brachte Ehingen-Süd auf 31 Punkte. Das Hinspiel gewann Berg eindrucksvoll mit 5:1. Doch die Lage hat sich seitdem verändert: Ehingen-Süd wirkt widerstandsfähiger, Berg muss zeigen, dass es die Saison mit Ernst und Spannung weiterträgt. Für die Gäste wäre ein Punktgewinn enorm wertvoll, für die Gastgeber ist es die Chance, die eigene Position im oberen Mittelfeld zu untermauern. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf FC Holzhausen Holzhausen 15:30 live PUSH

TSV Weilimdorf hat mit dem 2:0 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 38 Punkte verbessert. Die Mannschaft hat damit gezeigt, dass sie in dieser Phase der Saison noch einmal Kraft entwickeln kann. FC Holzhausen dagegen erlitt mit dem dramatischen 2:3 gegen Young Boys Reutlingen einen schmerzhaften Rückschlag im Aufstiegsrennen. Mit 56 Punkten bleibt Holzhausen zwar Zweiter, doch die Niederlage hat wehgetan. Das Hinspiel gewann Holzhausen knapp mit 1:0. Genau das lässt ein enges Spiel erwarten. Weilimdorf kann sich mit einem weiteren Erfolg endgültig stabilisieren, während Holzhausen dringend eine Antwort braucht, um die Hoffnungen im Titelkampf lebendig zu halten. ---

Dieses Spiel trägt viel Kellerdruck in sich. FC Rottenburg hat mit dem 3:1 in Friedrichshafen einen wertvollen Sieg geholt und steht nun bei 32 Punkten. FSV Waiblingen verlor das Heimspiel gegen Fellbach 1:2 und bleibt bei 20 Punkten tief im Tabellenkeller. Das Hinspiel endete 2:2. Für Waiblingen ist die Lage mittlerweile äußerst brisant, jeder weitere Rückschlag macht die Aufgabe schwerer. Rottenburg kann dagegen mit einem Heimsieg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und die Distanz nach unten vergrößern. Es ist eines jener Spiele, in denen nicht nur Punkte verteilt werden, sondern auch Nerven, Zuversicht und die Richtung der letzten Saisonwochen. ---

Der Spitzenreiter kommt mit voller Wucht. Young Boys Reutlingen haben bei FC Holzhausen in der Nachspielzeit 3:2 gewonnen und damit nicht nur drei Punkte, sondern auch ein deutliches Zeichen im Titelrennen gesetzt. Mit 67 Punkten steht die Mannschaft souverän an der Spitze. Sportfreunde Schwäbisch Hall mussten sich zuletzt zuhause Ehingen-Süd mit 1:3 geschlagen geben und bleiben bei 37 Punkten. Das Hinspiel gewann Young Boys klar mit 4:1. Alles spricht also für die Gastgeber, doch gerade in dieser Saisonphase sind solche Spiele gefährlich, wenn der Favorit auch nur einen Moment nachlässt. Reutlingen will den Vorsprung verteidigen, Schwäbisch Hall braucht Widerstand und einen mutigen Auftritt.