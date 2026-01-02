Fellbach, Renningen, Holzgerlingen: Dreikampf eröffnet Hauptturnier

Der Glaspalast hat am heutigen Freitagabend genau das getan, was die Sindelfinger Hallenfußball-Gala seit Jahrzehnten auszeichnet: Er hat den Amateurfußball auf eine große Bühne gezogen und ihn in zwölf Minuten pro Spiel komprimiert. Der 1. Tag des Hauptturniers brachte in den Gruppen A bis C enge Spitzenrennen, klare Ausrufezeichen und Ergebnisse, die in der Halle wie Stromschläge wirken. SV Fellbach und TSV Dagersheim beenden Gruppe A punktgleich vorn, in Gruppe B setzt sich die SpVgg Renningen knapp an die Spitze, und in Gruppe C steht die SpVgg Holzgerlingen nach einer ungeschlagenen Serie oben. Alle Spiele wurden live auf FuPa übertragen.

Gruppe A: Fellbach und Dagersheim im Gleichschritt an der Spitze In der Gruppe A endet der Abend mit einem seltenen Bild: Zwei Teams oben, punktgleich und mit identischer Punktzahl. SV Fellbach und TSV Dagersheim stehen bei jeweils acht Punkten. Fellbach kommt auf 12:5 Tore, Dagersheim auf 8:3 – beide ohne Niederlage. Fellbach startete mit einem 3:1 gegen den VfB Neckarrems 1913, spielte 2:2 gegen den TSV Dagersheim und 2:2 gegen den TV Darmsheim, bevor ein klares 5:0 gegen den TSV Schlierbach die Spitze festigte. Dagersheim begann mit einem 2:0 gegen Schlierbach, kam zum 2:2 gegen Fellbach, spielte 1:1 gegen Neckarrems und beendete den Abend mit einem 3:0 gegen Darmsheim. In einer Halle, in der Minuten rennen, war das ein Kopf-an-Kopf-Lauf ohne Luft zwischen den Teams.

Der Glaspalast als Prüfstand für Nerven und Ordnung Die Gala ist kein gewöhnliches Turnierformat. Zwölf Minuten Spielzeit lassen zwar Raum für Struktur, aber keinen für Nachlässigkeit. Jeder Ballverlust kann sofort zum Gegentor werden, jedes Remis kann im Tableau wie ein kleiner Sieg oder wie ein verpasster Befreiungsschlag wirken. Der erste Hauptturnierabend hat diese Logik brutal ehrlich gezeigt: Es gab torreiche Momente, aber vor allem knappe Ränder, an denen Spiele kippten und Tabellen plötzlich eine klare Sprache fanden.

Gruppe A: Neckarrems und Darmsheim halten Anschluss, Schlierbach bleibt punktlos

Hinter dem Spitzenduo bleibt es eng. VfB Neckarrems 1913 und TV Darmsheim holen jeweils fünf Punkte. Neckarrems steht bei 11:7 Toren, Darmsheim bei 8:9. Der Abend von Neckarrems hatte starke Ausschläge: 3:3 gegen Darmsheim, 1:3 gegen Fellbach, 6:0 gegen Schlierbach und 1:1 gegen Dagersheim. Darmsheim eröffnete mit dem 3:3 gegen Neckarrems, gewann 3:1 gegen Schlierbach und spielte 2:2 gegen Fellbach, verlor dann jedoch 0:3 gegen Dagersheim. Der TSV Schlierbach blieb ohne Punkt und kassierte deutliche Ergebnisse, darunter das 0:6 gegen Neckarrems und das 0:5 gegen Fellbach. In der Endabrechnung steht Schlierbach bei 1:16 Toren – ein Abend, an dem jeder Gegentreffer doppelt schmerzt.

Gruppe B: Renningen vorne – Böblingen und Rutesheim dicht dahinter

Die Gruppe B ist nach dem ersten Tag ein Musterbeispiel für den Hallenmodus: Eine Spitze, die nur durch Nuancen getrennt ist. Die SpVgg Renningen führt mit acht Punkten und 7:4 Toren. Der SV Böblingen folgt mit sieben Punkten und 8:6 Toren, ebenso der SKV Rutesheim mit sieben Punkten und 5:3 Toren. Renningen startete mit einem 1:1 gegen den SV Rohrau, spielte 2:2 gegen Böblingen, gewann 2:1 gegen Hochberg/Hochdorf und setzte sich 2:0 gegen Rutesheim durch. Böblingen eröffnete mit einem 5:1 gegen Hochberg/Hochdorf, kam zum 2:2 gegen Renningen, verlor 0:3 gegen Rutesheim und gewann 1:0 gegen Rohrau. Rutesheim holte sich Punkte mit dem 2:1 gegen Hochberg/Hochdorf, dem 3:0 gegen Böblingen und dem 0:0 gegen Rohrau, ehe die Niederlage gegen Renningen folgte. Es sind diese engen Kurven im Tableau, die den Glaspalast so schnell auflädt: Jeder Treffer verändert nicht nur ein Spiel, sondern sofort die Ordnung der Gruppe.

Gruppe B: Rohrau bleibt im Rennen, Hochberg/Hochdorf ohne Zählbares

Der SV Rohrau steht mit fünf Punkten und 3:2 Toren auf Rang vier. Das Team spielte 1:1 gegen Renningen, 0:0 gegen Rutesheim, gewann 2:0 gegen Hochberg/Hochdorf und verlor knapp 0:1 gegen Böblingen. SG Hochberg/Hochdorf blieb punktlos und steht bei 3:11 Toren. Niederlagen gegen Böblingen (1:5), Rutesheim (1:2), Renningen (1:2) und Rohrau (0:2) machten deutlich, wie gnadenlos ein solches Gruppenformat sein kann, wenn man einmal ins Hintertreffen gerät.

Gruppe C: Holzgerlingen ungeschlagen, Reutlingen jagt – Balingen U19 mit starkem Schlussakkord

In der Gruppe C setzte sich die SpVgg Holzgerlingen an die Spitze: zehn Punkte, 8:3 Tore, keine Niederlage. Holzgerlingen gewann 2:1 gegen VfR Wormatia Worms U21 II, siegte 3:1 gegen TV Kemnat, gewann 3:1 gegen den SSV Reutlingen und spielte 0:0 gegen die TSG Balingen (U19). Der SSV Reutlingen folgt mit neun Punkten und 11:7 Toren. Reutlingen gewann 3:2 gegen Worms, 2:1 gegen Balingen (U19) und 5:1 gegen Kemnat, verlor aber das direkte Duell gegen Holzgerlingen. Balingen (U19) steht bei vier Punkten und 7:4 Toren. Nach dem 1:2 gegen Kemnat und dem 1:2 gegen Reutlingen kam Balingen mit einem deutlichen 5:0 gegen Worms U21 II zurück und erkämpfte das 0:0 gegen Holzgerlingen. Dieser Schlussakkord hielt das junge Team im Bild – nicht als Statist, sondern als Faktor, der den Gruppenfavoriten Punkte nahm.

Gruppe C: Worms U21 II mit Ausreißern, Kemnat am Ende knapp

VfR Wormatia Worms U21 II kam auf drei Punkte bei 10:11 Toren. Das Team verlor knapp gegen Holzgerlingen (1:2), unterlag Reutlingen (2:3), feierte dann ein deutliches 7:1 gegen Kemnat, ehe es 0:5 gegen Balingen (U19) setzte. TV Kemnat beendete die Gruppe ebenfalls mit drei Punkten, allerdings mit 5:16 Toren. Der 2:1-Sieg gegen Balingen (U19) war das sportliche Hoch, danach folgten Niederlagen gegen Holzgerlingen (1:3), Worms (1:7) und Reutlingen (1:5). Gerade diese Kontraste zeigen, wie schnell ein Abend kippen kann: ein Sieg als Moment, dann drei Spiele, in denen die Halle keine Gnade kennt.

Der Blick nach vorn: Samstag startet die zweite Welle des Hauptturniers

Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, greifen die Gruppen D bis I in Sindelfingen ins Geschehen ein. Bereits um 09:30 Uhr beginnt die Gruppe D mit TuS Ergenzingen gegen 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04, um 09:43 Uhr folgt SG Sonnenhof Großaspach gegen FV Radnik Sindelfingen. Parallel startet die Gruppe E um 09:56 Uhr mit SV Nehren gegen SV Böblingen, und in Gruppe F steht um 10:22 Uhr SSV Reutlingen gegen FC Kosova Kernen auf dem Plan. Der Tag zieht sich weiter durch mehrere Gruppen und Anstoßzeiten – ein Programm, das die Gala zu dem macht, was sie ist: ein Hallenmarathon, in dem jeder Schritt zählt.

Ein erster Abend, der das Turnier sofort ernst macht

Der Auftakt des Hauptturniers hat die Gala nicht langsam geöffnet, sondern aufgerissen. Fellbach und Dagersheim stehen oben in Gruppe A, Renningen führt eine hochenge Gruppe B an, Holzgerlingen setzt sich in Gruppe C durch. Doch hinter diesen Tabellenplätzen steckt das, was der Glaspalast jedes Jahr neu erzeugt: Spiele, die in wenigen Minuten alles entscheiden, und Mannschaften, die lernen müssen, dass Hallenfußball nicht wartet. Wer heute vorne steht, hat sich das nicht mit Geduld verdient, sondern mit Konsequenz. Und wer heute hinten steht, weiß bereits, wie dünn die Zeit in diesem Turnier ist.