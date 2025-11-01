Fellbach jubelt dank Durmus – Friedrichshafen überrollt Tübingen

In der Verbandsliga Württemberg brachte die heutige Fortsetzung des 14. Spieltags reichlich Bewegung. Während die Young Boys Reutlingen im Topspiel siegten, sorgten Fellbach und Friedrichshafen für deutliche Ausrufezeichen.

Nach zwölf Minuten brachte Muhsin Alper Kocas die Gäste aus Esslingen in Führung. Lange Zeit sah es nach einem wichtigen Auswärtsdreier des FCE aus, doch rund 20 Minuten vor dem Ende gelang dem FSV Waiblingen durch Luca Vullo der Ausgleich. Damit bleiben beide Teams im Tabellenkeller. ---

Der SV Fellbach feierte bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall einen 3:1-Auswärtssieg – und einen überragenden Sirin Emre Durmus. Der Angreifer erzielte alle drei Treffer für die Gäste und avancierte damit zum Matchwinner. Bereits in der 5. Minute traf Durmus zur frühen Führung, die er in der 25. Minute ausbaute. Nach dem Seitenwechsel brachte Lorenz Minder (47.) die Hausherren noch einmal heran, doch in der Nachspielzeit (90.+3) sorgte Durmus mit seinem dritten Tor für die Entscheidung. Fellbach zeigte sich kaltschnäuzig, während Schwäbisch Hall weiter im Tabellenkeller festhängt. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kehrte mit einem 2:0 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen in die Erfolgsspur zurück. Nicola Zahner brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung, ehe Mert Hikmet Arslan in der 62. Minute den zweiten Treffer nachlegte. Mit dem Dreier rückt Hofherrnweiler ins obere Tabellendrittel vor. ---

Die Young Boys Reutlingen untermauerten ihre Titelambitionen mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SSV Ehingen-Süd. Zwar gingen die Hausherren durch Simon Dilger (29.) in Führung, doch die Gäste drehten das Spiel binnen weniger Minuten: Adil Iggoute glich in der 51. Minute aus, Hakan Aktepe (56.) und Kevin Haussmann (58.) sorgten für die Wende. Mit einem Dreierpack binnen sieben Minuten entschied der Spitzenreiter die Partie – ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. ---

Ein torreiches Duell sahen die Zuschauer in Berg: Der TSV siegte mit 5:2 gegen den Aufsteiger aus Weilimdorf. David Hoffmann eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, Bastian Joas glich kurz vor der Pause (45.+1) aus. Nach dem Platzverweis gegen Eldin Sadikovic (32.) mussten die Gäste lange in Unterzahl agieren. Nach der Pause spielte Berg seine Überzahl konsequent aus: Timo Baier (66.), Fikret Mert Aras (78.) und ein Eigentor von Erdinc Bozoglu (85.) stellten auf 4:1. Nach Riccardo Scarcellis Anschlusstreffer (89.) setzte Markus Maurer in der 90. Minute den Schlusspunkt. Joas sah in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Berg bleibt damit in der Spitzengruppe, während Weilimdorf weiter kämpft. ---

Der FC Holzhausen gewann sein Heimspiel gegen den FC Rottenburg knapp mit 1:0. In einer ausgeglichenen Partie entschied Lysander Skoda in der 62. Minute die Begegnung. Holzhausen festigte damit Platz zwei hinter den Young Boys Reutlingen, während Aufsteiger Rottenburg trotz engagierter Leistung ohne Punkte blieb. ---

Einen Kantersieg feierte der VfB Friedrichshafen mit einem beeindruckenden 6:0 gegen die TSG Tübingen. Schon zur Pause war das Spiel entschieden: Dennis Blaser traf in der 13. Minute per Foulelfmeter, ehe Kai Kramer mit einem Dreierpack (19., 30., 51.) glänzte. Joshua Merz (63.) und erneut Kramer (79.) machten das halbe Dutzend voll. Friedrichshafen schob sich mit dem höchsten Sieg des Spieltags in die obere Tabellenhälfte. ---



