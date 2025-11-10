 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Fellbach II mit 7:2, dramatisches 3:3 in Unterweissach, Honhardt top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

VfR Birkmannsweiler – SV Breuningsweiler II 2:0
Der VfR Birkmannsweiler legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der 8. Minute brachte Quirin Reif sein Team in Führung. Nur wenig später erhöhte Meridon Samahodaj (25.) auf 2:0. Danach kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und ließen dem SV Breuningsweiler II kaum Raum zur Entfaltung.

SSV Steinach-Reichenbach – FC Kosova Kernen 1:1
In einem intensiven Spiel teilten sich beide Teams am Ende die Punkte. Rinor Krasniqi traf in der 53. Minute zur Führung für den FC Kosova Kernen, doch Maximilian Raschke glich nur 13 Minuten später (66.) aus. Beide Mannschaften hatten danach noch Chancen, doch es blieb beim Remis.

SV Fellbach II – SV Remshalden 7:2
Ein wahres Torfestival in Fellbach! Nikita Siebert eröffnete in der 7. Minute, ehe Luca Mäule (15.) und erneut Siebert (28.) schnell nachlegten. Jeremy Isaak (34.) machte das 4:0, bevor Leon Kienzle (44.) kurz vor der Pause für Remshalden traf. Nach Wiederanpfiff bauten Baran Kara (47.), Luka Bozic (51.) und erneut Kara (82.) den Vorsprung weiter aus. Nico Bauer (66.) konnte nur noch für etwas Ergebniskosmetik sorgen.

SV Hertmannsweiler – TSV Schornbach II 2:2
Der SV Hertmannsweiler startete stark in die Partie und führte zur Pause durch Tore von Luca Yannik Schneider (40.) und Sulayman Ceesay (45.) mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Schornbach besser ins Spiel und profitierte zunächst von einem Eigentor von Marc Pilih (66.). Nick Albeck traf in der 73. Minute zum Ausgleich, der den Gästen einen Punkt rettete.

FSV Waiblingen II – 1. FC Hohenacker 2:2
Ein packendes Unentschieden sahen die Zuschauer in Waiblingen. Lars Rögner brachte die Gäste kurz vor der Pause (39.) in Führung, doch Timo Rörich glich noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) aus. Cedric Sigle (73.) stellte die Führung für Hohenacker wieder her, doch Ibrahim Özpinar (86.) sorgte mit einem späten Treffer für den Ausgleich.

SC Korb – TV Weiler/Rems 5:0
Der SC Korb ließ dem Gegner keine Chance. Joel Cseledes (7.) eröffnete den Torreigen, Tobias Baus (25.) und Sandro Leander Wirkner (32.) erhöhten noch vor der Pause. In Halbzeit zwei trafen Samoel-Leon Eck (59.) und erneut Joel Cseledes (77.) zum klaren 5:0-Endstand. Eine starke Vorstellung des SC Korb.

Anagennisis Schorndorf – VfL Winterbach 2:0
Anagennisis Schorndorf feierte einen wichtigen Heimsieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte Theodoros Tsilimantos mit einem Doppelpack (55., 76.) für die Entscheidung. Der VfL Winterbach fand offensiv kaum statt, während die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzten.

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – TSC Murrhardt 3:3
Ein turbulentes Spiel mit einem dramatischen Ende! Jannis Scholz brachte den SV Unterweissach II bereits in der 7. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Ahat Murat per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (45.+2) aus, doch nur eine Minute später (45.+3) erzielte Dominik Weller die erneute Führung für die Hausherren. Nach der Pause traf Yasin Enes Samdanli (54.) zum 2:2. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Silas Laruelle stellte in der 90.+2 Minute auf 3:2, doch fast im Gegenzug sorgte Erdem Yildiz (90.+3) für das umjubelte 3:3 – ein Remis in einem spannenden Duell.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SV Allmersbach II 2:0
Die Gastgeber entschieden das Duell frühzeitig. Christian Marino brachte die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach in der 6. Minute in Führung, Jason Taylor legte in der 37. Minute zum 2:0 nach. Danach kontrollierten die Hausherren das Geschehen und ließen keine ernsthafte Aufholjagd mehr zu.

VfR Murrhardt – SV Steinbach 2:1
Der VfR Murrhardt legte in der ersten Hälfte den Grundstein für den Sieg. Salomon Mayer traf früh (11.) zum 1:0, Jan Niklas Schommer erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. Erst in der Nachspielzeit (90.+3) gelang Taner Bakir der Anschlusstreffer für Steinbach – zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

FV Sulzbach/Murr – FSV Weiler zum Stein 4:1
Sulzbach/Murr dominierte die Partie und nutzte seine Chancen konsequent. Ein Eigentor von Fatih Yenisen brachte den FV in der 25. Minute in Führung. Carsten Czoll legte in der 30. Minute nach, doch Ümit Karatekin (33.) verkürzte kurzzeitig. Noch vor der Pause stellte Radomir Simeonov Stanchev (40.) auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel sorgte Markus Dietz (52.) für den Endstand – ein klarer Sieg.

SK Fichtenberg – Großer Alexander Backnang 1:3
Ein effektiver Auftritt des Gastes aus Backnang. Aristotelis Kaitelidis traf früh (4.) zum 0:1, Marius Ziegler glich per Foulelfmeter (33.) aus. Nur zwei Minuten später (35.) brachte Georgios Xanthopoulos sein Team wieder in Führung, bevor Said Abdulrahman (70.) den Deckel draufmachte. Der SK Fichtenberg fand keine Antwort mehr.

TSV Sulzbach-Laufen – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 4:0
Eine starke Vorstellung des TSV Sulzbach-Laufen! Jakob Kämmerling erzielte bereits in der 4. Minute das 1:0 und legte in der 13. Minute nach. Nach dem Platzverweis gegen Luca Weller (50.) auf Seiten der Gäste erhöhte Jannik Obieglo (51.) auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Kämmerling (69.) mit seinem dritten Treffer des Tages.

FC Welzheim – FC Viktoria Backnang 6:2
Ein wahres Offensivspektakel bot der FC Welzheim seinem Publikum. Zwar gingen die Gäste früh durch Arif Genc (2.) in Führung, doch Patrick Wenzel drehte das Spiel mit Treffern in der 21. und 31. Minute. Kim-Steffen Schmidt traf kurz vor der Pause (45.+1) zum 3:1. Nach Wiederanpfiff erhöhte Wenzel innerhalb weniger Minuten (48., 49.) auf 5:1. Tugay Akgün traf per Foulelfmeter (54.) zum 5:2, ehe Nico Dyrska (90.+2) den 6:2-Endstand markierte – ein klarer Sieg für den FC Welzheim.

Kreisliga A3:

TSV Obersontheim II – TSV Ilshofen II 1:4
Der TSV Ilshofen II zeigte sich in starker Auswärtsform. Schon früh brachte Tim Luca Laidig die Gäste in der 10. Minute in Führung. Fabio Legrottaglie verwandelte in der 32. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Sebastian Walzhauer (64.) für Obersontheim, doch in der Schlussphase machte Ilshofen alles klar: Emmanuel Ezenge Miguel (88.) und erneut Legrottaglie (90.) sorgten für den deutlichen 4:1-Endstand.

TSV Hessental – Sportfreunde DJK Bühlerzell 2:0
Ein souveräner Auftritt des TSV Hessental. Oliver Köhler brachte die Hausherren bereits in der 5. Minute in Front, ehe Marco Fischer in der 16. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Danach kontrollierte Hessental das Spielgeschehen.

SC Bühlertann – TSV Sulzdorf 1:2
Der TSV Sulzdorf drehte die Partie nach Rückstand. Pascal Schneider traf in der 29. Minute zur Führung für Bühlertann, doch kurz vor der Pause glich Selmin Petak (45.) aus. In der 69. Minute erzielte Ibrahim Messaoudi den Siegtreffer für die Gäste, die mit einer konzentrierten Defensivleistung den Dreier sicherten.

Spvgg Unterrot – SC Steinbach-Comburg 1:1
Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Nach torloser erster Halbzeit ging der SC Steinbach-Comburg in der 80. Minute durch Pascal Hopf in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Diyar Bozan glich sechs Minuten später (86.) für Unterrot aus.

SGM Rosengarten – TSV Michelbach/Bilz 5:1
Ein überlegener Auftritt der SGM Rosengarten. Niklas Diehm (24.) und Vincent Bilk (30.) sorgten für eine komfortable Führung. Markus Hasselböck (41.) und Jonas Wieland (50.) bauten das Ergebnis weiter aus. Nach dem Ehrentreffer durch Dennis Bischoff (70.) stellte Dominik Kronmüller (84.) den 5:1-Endstand her. Die Hausherren zeigten sich über 90 Minuten spielfreudig und effizient.

Kreisliga A4:

TSV Dünsbach – SpVgg Gammesfeld 1:6
Ein überragender Auftritt der SpVgg Gammesfeld! Maximilian Beck traf in der Anfangsphase gleich viermal (10., 20., 30., 43.) und entschied das Spiel praktisch im Alleingang schon vor der Pause. In der zweiten Halbzeit legten Matthi Rohn (77.) und Leo Rohn (84.) nach. Erst in der Schlussminute gelang Dennis Hauber per Foulelfmeter (90.) der Ehrentreffer für den TSV Dünsbach.

FC Honhardt – SV Brettheim 7:0
Der FC Honhardt ließ dem Gegner keine Chance. Mario Fetsch traf dreimal in der ersten Halbzeit (22., 26., 35.) und bereitete damit den Weg zum Kantersieg. Nico Gleß (23., 68.), Fabian Rau (65.) und Andreas Fuchs (86.) machten das Ergebnis perfekt. Eine dominante Vorstellung der Hausherren, die offensiv kaum zu stoppen waren.

VfR Altenmünster – SpVgg Satteldorf II 2:3
Ein spannendes Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Johann Bach brachte die Gäste per Foulelfmeter (26.) in Führung, doch Kaan Denizli drehte die Partie mit einem Doppelpack (37., 43.) zugunsten von Altenmünster. In Halbzeit zwei kam Satteldorf wieder zurück: Yannick Mottl (66.) und Bennet Pastorschak (82.) sorgten für die späte Wende.

FC Matzenbach – SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 2:1
Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel, in dem die Gäste durch Jonas Busch (29.) in Führung gingen. Nach der Pause kam Matzenbach besser ins Spiel und glich durch Soner Basar (78.) aus. In der Nachspielzeit sorgte Marvin Walther (90.+1) für den umjubelten Siegtreffer. Kurz zuvor hatte Hengstfeld-Spieler Dennis Hahn (77.) Gelb-Rot gesehen.

SSV Stimpfach – TSV Gerabronn 2:4
Der TSV Gerabronn bewies große Moral und drehte nach Rückstand das Spiel. Johannes Schneider brachte Stimpfach in der 28. Minute in Führung. Danach schlugen die Gäste zurück: Cris Dumalski (55.), Anton Walber (66.) und Lucas Schmidt (79.) trafen, dazu kam ein Eigentor der Hausherren (83.). Kai Kranz (74.) konnte zwischenzeitlich ausgleichen, doch am Ende nahmen die Gäste die Punkte mit.

