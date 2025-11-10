Fellbach II mit 7:2, dramatisches 3:3 in Unterweissach, Honhardt top

Kreisliga A1:

VfR Birkmannsweiler – SV Breuningsweiler II 2:0

Der VfR Birkmannsweiler legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der 8. Minute brachte Quirin Reif sein Team in Führung. Nur wenig später erhöhte Meridon Samahodaj (25.) auf 2:0. Danach kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und ließen dem SV Breuningsweiler II kaum Raum zur Entfaltung.

SSV Steinach-Reichenbach – FC Kosova Kernen 1:1

In einem intensiven Spiel teilten sich beide Teams am Ende die Punkte. Rinor Krasniqi traf in der 53. Minute zur Führung für den FC Kosova Kernen, doch Maximilian Raschke glich nur 13 Minuten später (66.) aus. Beide Mannschaften hatten danach noch Chancen, doch es blieb beim Remis.

SV Fellbach II – SV Remshalden 7:2

Ein wahres Torfestival in Fellbach! Nikita Siebert eröffnete in der 7. Minute, ehe Luca Mäule (15.) und erneut Siebert (28.) schnell nachlegten. Jeremy Isaak (34.) machte das 4:0, bevor Leon Kienzle (44.) kurz vor der Pause für Remshalden traf. Nach Wiederanpfiff bauten Baran Kara (47.), Luka Bozic (51.) und erneut Kara (82.) den Vorsprung weiter aus. Nico Bauer (66.) konnte nur noch für etwas Ergebniskosmetik sorgen.

SV Hertmannsweiler – TSV Schornbach II 2:2

Der SV Hertmannsweiler startete stark in die Partie und führte zur Pause durch Tore von Luca Yannik Schneider (40.) und Sulayman Ceesay (45.) mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Schornbach besser ins Spiel und profitierte zunächst von einem Eigentor von Marc Pilih (66.). Nick Albeck traf in der 73. Minute zum Ausgleich, der den Gästen einen Punkt rettete.

FSV Waiblingen II – 1. FC Hohenacker 2:2

Ein packendes Unentschieden sahen die Zuschauer in Waiblingen. Lars Rögner brachte die Gäste kurz vor der Pause (39.) in Führung, doch Timo Rörich glich noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) aus. Cedric Sigle (73.) stellte die Führung für Hohenacker wieder her, doch Ibrahim Özpinar (86.) sorgte mit einem späten Treffer für den Ausgleich.

SC Korb – TV Weiler/Rems 5:0

Der SC Korb ließ dem Gegner keine Chance. Joel Cseledes (7.) eröffnete den Torreigen, Tobias Baus (25.) und Sandro Leander Wirkner (32.) erhöhten noch vor der Pause. In Halbzeit zwei trafen Samoel-Leon Eck (59.) und erneut Joel Cseledes (77.) zum klaren 5:0-Endstand. Eine starke Vorstellung des SC Korb.

Anagennisis Schorndorf – VfL Winterbach 2:0

Anagennisis Schorndorf feierte einen wichtigen Heimsieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte Theodoros Tsilimantos mit einem Doppelpack (55., 76.) für die Entscheidung. Der VfL Winterbach fand offensiv kaum statt, während die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzten.