Fellbach II mit 7:0, VfR Murrhardt siegt 9:0, wildes 3:5 in Satteldorf

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
In Remshalden präsentierte sich die Heimelf von Beginn an sehr zielstrebig und übernahm früh die Kontrolle über das Geschehen. Bereits in der ersten Halbzeit stellten Adrian Becker (11.), Leon Kienzle (19.) und Ben Tottermusch (20.) die Weichen auf Heimsieg. Nach dem Seitenwechsel verbuchte der 1. FC Hohenacker durch Michael Feldmeier (53.) einen Torerfolg. Die Antwort der SV Remshalden folgte jedoch prompt, als erneut Ben Tottermusch (56.) erfolgreich war. In der Schlussphase schraubten Noah Brandhuber (71.) und schließlich Sait Canberk Ok (80.) das Ergebnis weiter in die Höhe und besiegelten den deutlichen Erfolg der Gastgeber.
In einer bis zur letzten Minute spannenden Begegnung behielten die Gäste aus Weiler knapp die Oberhand. Den ersten Treffer der Partie markierte Michail Panagos (15.) für den TV. Die Schornbacher Reserve zeigte jedoch Moral und kam kurz nach dem Seitenwechsel durch einen von Nick Albeck (50.) verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. Die Freude währte nur kurz, da Simon Zasinski (56.) die Gäste erneut in Führung brachte. Schornbach kämpfte sich durch Kevin Mezger (81.) noch einmal zurück, doch in der Schlussminute gelang Yannick Specht (90.) der entscheidende Treffer für Weiler/Rems.
Der SV Hertmannsweiler sicherte sich vor heimischer Kulisse drei wichtige Punkte durch eine konzentrierte Leistung. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Tobias Veit (29., 50.), der mit zwei Treffern für eine komfortable Führung sorgte. Die Situation für die Gäste erschwerte sich zusätzlich, als Vily Leandre Djine Toukam (70.) mit Gelb-Rot vorzeitig das Feld verlassen musste. Wenig später baute Marco Schäfler (71.) den Vorsprung für Hertmannsweiler weiter aus. Der SSV Steinach-Reichenbach kam in der Schlussminute lediglich noch zum Anschlusstreffer durch Tom Wagner (90.).
Die Reserve des SV Fellbach zeigte in Schorndorf eine sehr entschlossene Vorstellung und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Herausragender Akteur in der ersten Halbzeit war Deniz Ergen (2., 32., 48.), der bereits frühzeitig die Weichen auf Auswärtssieg stellte. Anagennisis Schorndorf schwächte sich zudem selbst, als Anas Elhor (37.) die Gelb-Rote Karte sah. In der zweiten Hälfte schraubten Nikita Siebert (56.), Rafail Filippidis (68.) und schließlich Marco Carlucci (79., 85.) mit einem späten Doppelschlag das Resultat weiter in die Höhe.
In Winterbach entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel, in dem beide Defensivreihen lange Zeit keine klaren Gelegenheiten zuließen. Sowohl der VfL als auch der FC Kosova Kernen agierten mit hoher Konzentration und hoher Intensität in den Zweikämpfen. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, fiel die Entscheidung in der Schlussphase. Blendi Krasniqi (89.) markierte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den einzigen Treffer des Tages und sicherte den Gästen damit drei hart erkämpfte Auswärtspunkte.
Geduld war in dieser Begegnung der entscheidende Faktor, da sich der FSV Waiblingen II und der TB Beinstein über die gesamte Spielzeit neutralisierten. Die stabilen Hintermannschaften auf beiden Seiten ließen kaum Räume für offensive Akzente zu. Die Entscheidung fiel schließlich tief in der Nachspielzeit, als die Konzentration der Hausherren für einen Moment nachließ. Felix Holub (90.+7) nutzte die Gelegenheit und markierte den Treffer zum späten Auswärtserfolg für Beinstein, was den Gastgebern kaum noch Zeit für eine Antwort ließ.
In Birkmannsweiler sahen die Fans ein ausgeglichenes Duell, das erst in den Schlussaugenblicken einen versöhnlichen Abschluss für die Heimelf fand. Die Gäste aus Korb gingen bereits im ersten Durchgang durch Samoel-Leon Eck (18.) in Führung und verteidigten diesen Vorsprung mit viel Übersicht über die gesamte Spielzeit. Birkmannsweiler investierte in der Schlussphase alles in die Offensive und suchte beharrlich nach der Lücke im gegnerischen Verbund. Diese Ausdauer wurde belohnt, als Lenny Seemann (90.) in der letzten Minute der regulären Spielzeit den viel umjubelten Ausgleichstreffer markierte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
In Allmersbach entwickelte sich eine knappe Begegnung, in der die Hausherren vor allem im ersten Durchgang die entscheidenden Akzente setzten. Kevin Salzmann (37.) markierte die Führung für die Verbandsliga-Reserve, die kurz vor dem Pausenpfiff durch Kevin Schippert (45.) weiter ausgebaut wurde. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste vom Großen Alexander eine engagierte Reaktion und kamen durch Said Abdulrahman (52.) schnell zum Anschlusstreffer. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Allmersbach den Vorsprung jedoch mit viel Disziplin und sicherte sich so die drei Punkte.
Der VfR Murrhardt lieferte gegen die Reserve aus Unterweissach eine äußerst entschlossene Vorstellung ab. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse: Jan Niklas Schommer (27., 30., 34.) mit einem Hattrick, Lars Kleemann (31.) und Salomon Mayer (36.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb Murrhardt torhungrig und schraubte das Ergebnis durch Angelo Sipala (70.), Benjamin Döz (77., 90.) sowie erneut Lars Kleemann (82.) weiter in die Höhe. Ein sehr einseitiges Duell, das die offensive Stärke der Murrhardter unterstrich.
Ein sehr intensives und bis zum Schluss spannendes Spiel sahen die Zuschauer bei der SGM. Die Gäste aus Kleinaspach gingen durch Simon Föll (17.) in Führung, doch Simon Geldner (20.) glich fast postwendend aus. Noch vor der Pause erarbeitete sich die Spielvereinigung durch einen Doppelschlag von Felix Fischer (33., 39.) einen Vorteil. Ein psychologisch wichtiger Moment ereignete sich in der 45. Minute, als Andreas Mack für die SGM mit einem Handelfmeter an Torwart Robin Holzwarth scheiterte. Im zweiten Durchgang kam die Heimelf durch Ayman Mouhssine (54.) zwar noch heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit übernahm der SV Steinbach im zweiten Durchgang das Kommando. Den Bann brach Jonas Kolb (48.) kurz nach dem Wiederanpfiff. Steinbach blieb am Drücker und erhöhte durch Kevin Holstein (55.) auf 2:0. In der Schlussphase avancierte erneut Jonas Kolb (67., 82.) zum entscheidenden Akteur, indem er mit zwei weiteren Treffern den Endstand herstellte. Die SGM Althütte/Sechselberg fand gegen die stabil stehende Steinbacher Defensive kein Durchkommen.
In Weiler zum Stein fielen insgesamt acht Treffer, was auf eine sehr ereignisreiche Begegnung hindeutet. Am Ende setzten sich die Hausherren deutlich mit 6:2 gegen die Viktoria aus Backnang durch und behielten die drei Punkte auf eigenem Platz.
Diese Partie war in der Anfangsphase vor allem durch Strafstöße geprägt. Zunächst ging Fichtenberg durch einen Handelfmeter von Luis Weinberger (10.) in Führung, doch Welzheim antwortete prompt: Kim-Steffen Schmidt (15.) und Nico Dyrska (20.) drehten das Spiel jeweils per Foulelfmeter zugunsten der Gäste. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der Fichtenberg auf den Ausgleich drängte. Die Entscheidung fiel schließlich Mitte der zweiten Halbzeit, als Tim Schneidereit (67.) den Treffer zum 1:3-Endstand markierte und damit den Auswärtssieg für Welzheim sicherte.
Der TSV Sulzbach-Laufen erwischte einen hervorragenden Start und lag durch Treffer von Alexander Köngeter (3.) und Marek Hähnel (9.) bereits früh mit zwei Toren vorn. Die Aufgabe für die Gäste wurde jedoch erschwert, als Julius Hägele (33.) die Rote Karte sah und sein Team in Unterzahl hinterließ. Trotz der personellen Schwächung blieb Sulzbach-Laufen konzentriert und erhöhte noch vor der Pause erneut durch Alexander Köngeter (37.). Im zweiten Spielabschnitt verteidigten die Gäste den Vorsprung geschickt, während der FV Sulzbach/Murr keine Mittel fand, um die Überzahl in Torerfolge umzumünzen.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Die geplante Begegnung zwischen der Reserve des TSV Obersontheim und dem TSV Hessental fand nicht statt. Die Partie wurde abgesetzt.
In Steinbach erlebten die Zuschauer eine packende Begegnung mit einer beeindruckenden Wendung. Zunächst erwischte die Heimelf den besseren Start, als Florian Schreiber (8.) früh erfolgreich war. Die SGM Rosengarten zeigte jedoch große Moral und drehte den Spielstand noch vor der Pause durch Niklas Diehm (20.) und Marvin Pfannenkuch (35.). Nach dem Seitenwechsel übernahm der SC Steinbach-Comburg mit viel Entschlossenheit wieder die Initiative. Florian Schreiber (50.) sorgte für den Ausgleich, bevor die große Phase von Pascal Hopf (63., 71., 90.) begann, der mit drei weiteren Treffern den Heimsieg sicherte. Die Gäste schwächten sich in der Schlussphase zudem selbst, als Jannik Cudok (80.) mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste.
Vor 100 Zuschauern zeigte die Reserve des TSV Ilshofen eine sehr souveräne und kontrollierte Vorstellung. Die Heimelf agierte von Beginn an konzentriert und stellte die Weichen noch vor der Halbzeitpause auf Sieg. Fabio Legrottaglie (36.) und Tim Luca Laidig (39.) sorgten mit ihren Treffern innerhalb weniger Minuten für eine beruhigende Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ilshofen die spielbestimmende Mannschaft und ließ defensiv kaum Gelegenheiten der Gäste zu. Den Schlusspunkt unter die engagierte Leistung setzte Emmanuel Ezenge Miguel (58.), womit der verdiente Heimerfolg perfekt gemacht wurde.
Die Sportfreunde aus Bühlerzell präsentierten sich vor heimischer Kulisse in bester Spiellaune. Nachdem Amadeus Trittner (37.) die Führung im ersten Durchgang erzielt hatte, baute die Heimelf den Vorsprung nach der Pause mit viel Zug zum Tor aus. Innerhalb weniger Minuten waren Bastian Scheper (65.) und Christian Stein (69.) erfolgreich und sorgten für klare Verhältnisse. Unterrot gab sich nicht auf und verbuchte durch Vasile Alexandru (80.) einen eigenen Torerfolg, doch die Sportfreunde blieben stabil. Florian Kachel (86.) markierte kurz vor dem Ende den Treffer zum 4:1-Endstand und krönte damit die überzeugende Mannschaftsleistung.
Ein echtes Nervenspiel sahen die Fans in Michelbach, das von hoher Intensität geprägt war. Sulzdorf ging früh durch Serhii Rusyn (11.) in Führung, doch Tim Di Mattia (29.) glich für die Hausherren aus. Unmittelbar darauf folgte ein herber Rückschlag für Michelbach, als Timo Probst (31.) die Gelb-Rote Karte sah. Die Gäste nutzten die Überzahl sofort aus, erneut war Serhii Rusyn (32.) erfolgreich. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Ibrahim Messaoudi (48.) den Vorsprung. Michelbach bewies in Unterzahl großen Kampfgeist und kam durch Dennis Bischoff (90.) noch zum Anschluss, doch am Ende entführte Sulzdorf die drei Punkte in diesem hitzigen Duell.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
In Satteldorf erlebten die Zuschauer eine der wohl ereignisreichsten Partien der gesamten Saison. Die Heimelf erwischte einen Blitzstart, als Johann Bach (1.) bereits in der ersten Spielminute erfolgreich war. Dünsbach antwortete durch Jan Klenk (24.), doch erneut war es Johann Bach (34.), der die Führung für Satteldorf noch vor der Pause wiederherstellte. Nach dem Seitenwechsel baute Chris Belesnai (58.) den Vorsprung weiter aus, was nach einer Vorentscheidung aussah.
Doch die Schlussphase und eine außergewöhnlich lange Nachspielzeit stellten alles auf den Kopf. Dennis Hauber (72.) markierte zunächst den Anschluss für Dünsbach. Was dann folgte, war eine extreme Druckphase der Gäste tief in der Nachspielzeit: Jan Klenk (90.+25, 90.+29, 90.+32) verbuchte innerhalb weniger Minuten drei weitere Treffer und drehte die Begegnung damit komplett zugunsten des TSV Dünsbach. Ein Erfolg, der durch die Ausdauer der Gäste in einer ungewöhnlich langen Schlussphase gesichert wurde.
In einer sehr umkämpften und von taktischer Disziplin geprägten Begegnung behielt die Spielvereinigung knapp die Oberhand. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, wodurch klare Gelegenheiten lange Zeit ausblieben. Die Entscheidung in dieser engen Partie fiel erst in der Schlussviertelstunde durch einen Strafstoß. Robert Becke (77.) übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zur Führung. Honhardt warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, fand aber keine Lücke in der stabilen Defensive von Hengstfeld-Wallhausen, die den knappen Vorsprung über die Zeit rettete.
Das Duell in Gerabronn war geprägt von hoher Intensität und wechselnden Führungen. Die Gastgeber gingen durch einen von Cris Dumalski (25.) verwandelten Foulelfmeter in Front, doch die Antwort des VfR folgte wenig später ebenfalls vom Punkt: Görkem Aladag (32.) glich per Foulelfmeter aus. Im zweiten Durchgang erarbeitete sich Gerabronn durch Lukas Moser (62.) erneut einen Vorteil, den Berkant Kirmizier (65.) jedoch fast postwendend wieder egalisierte. In der hitzigen Schlussphase wurde die Aufgabe für die Gäste schwieriger, nachdem Dennis Maric (90.) mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Am Ende blieb es jedoch beim Unentschieden, das dem Einsatz beider Teams entsprach.
Vor 120 Zuschauern präsentierte sich der FC Matzenbach als die effektivere Mannschaft. Die Gäste starteten entschlossen und gingen durch Henrik Herbst (7.) früh in Führung. Matzenbach blieb auch im weiteren Verlauf sehr präsent und erhöhte durch Marvin Walther (63.) auf 0:2. Der TV Rot am See zeigte jedoch Moral und kam durch einen Foulelfmeter von Sven Maier (67.) noch einmal heran. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte jedoch nicht lange, da Danut-Gheorghita Esanu (79.) ebenfalls per Foulelfmeter den alten Abstand wiederherstellte und damit den Auswärtssieg für Matzenbach festmachte.
In Brettheim sahen die Zuschauer ein Spiel, das vor allem durch die starke Arbeit der Defensivreihen bestimmt wurde. Sowohl der SV Brettheim als auch die SpVgg Gammesfeld agierten mit hoher Konzentration gegen den Ball und ließen kaum nennenswerte Einschussmöglichkeiten zu. Das Geschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld ab, wo um jeden Zentimeter Boden gerungen wurde. Da keine der beiden Mannschaften das nötige Risiko im Abschluss fand, blieb es bis zum Abpfiff beim torlosen Unentschieden. Ein Punkt der taktischen Stabilität für beide Vertretungen.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++