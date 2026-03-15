Fellbach II mit 7:0, VfR Murrhardt siegt 9:0, wildes 3:5 in Satteldorf

Kreisliga A2:

SV Allmersbach II – Großer Alexander Backnang 2:1

In Allmersbach entwickelte sich eine knappe Begegnung, in der die Hausherren vor allem im ersten Durchgang die entscheidenden Akzente setzten. Kevin Salzmann (37.) markierte die Führung für die Verbandsliga-Reserve, die kurz vor dem Pausenpfiff durch Kevin Schippert (45.) weiter ausgebaut wurde. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste vom Großen Alexander eine engagierte Reaktion und kamen durch Said Abdulrahman (52.) schnell zum Anschlusstreffer. In der verbleibenden Spielzeit verteidigte Allmersbach den Vorsprung jedoch mit viel Disziplin und sicherte sich so die drei Punkte.

VfR Murrhardt – SV Unterweissach II 9:0

Der VfR Murrhardt lieferte gegen die Reserve aus Unterweissach eine äußerst entschlossene Vorstellung ab. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse: Jan Niklas Schommer (27., 30., 34.) mit einem Hattrick, Lars Kleemann (31.) und Salomon Mayer (36.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb Murrhardt torhungrig und schraubte das Ergebnis durch Angelo Sipala (70.), Benjamin Döz (77., 90.) sowie erneut Lars Kleemann (82.) weiter in die Höhe. Ein sehr einseitiges Duell, das die offensive Stärke der Murrhardter unterstrich.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 2:3

Ein sehr intensives und bis zum Schluss spannendes Spiel sahen die Zuschauer bei der SGM. Die Gäste aus Kleinaspach gingen durch Simon Föll (17.) in Führung, doch Simon Geldner (20.) glich fast postwendend aus. Noch vor der Pause erarbeitete sich die Spielvereinigung durch einen Doppelschlag von Felix Fischer (33., 39.) einen Vorteil. Ein psychologisch wichtiger Moment ereignete sich in der 45. Minute, als Andreas Mack für die SGM mit einem Handelfmeter an Torwart Robin Holzwarth scheiterte. Im zweiten Durchgang kam die Heimelf durch Ayman Mouhssine (54.) zwar noch heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

SV Steinbach – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 4:0

Nach einer torlosen ersten Halbzeit übernahm der SV Steinbach im zweiten Durchgang das Kommando. Den Bann brach Jonas Kolb (48.) kurz nach dem Wiederanpfiff. Steinbach blieb am Drücker und erhöhte durch Kevin Holstein (55.) auf 2:0. In der Schlussphase avancierte erneut Jonas Kolb (67., 82.) zum entscheidenden Akteur, indem er mit zwei weiteren Treffern den Endstand herstellte. Die SGM Althütte/Sechselberg fand gegen die stabil stehende Steinbacher Defensive kein Durchkommen.

FSV Weiler zum Stein – FC Viktoria Backnang 6:2

In Weiler zum Stein fielen insgesamt acht Treffer, was auf eine sehr ereignisreiche Begegnung hindeutet. Am Ende setzten sich die Hausherren deutlich mit 6:2 gegen die Viktoria aus Backnang durch und behielten die drei Punkte auf eigenem Platz.

SK Fichtenberg – FC Welzheim 1:3

Diese Partie war in der Anfangsphase vor allem durch Strafstöße geprägt. Zunächst ging Fichtenberg durch einen Handelfmeter von Luis Weinberger (10.) in Führung, doch Welzheim antwortete prompt: Kim-Steffen Schmidt (15.) und Nico Dyrska (20.) drehten das Spiel jeweils per Foulelfmeter zugunsten der Gäste. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der Fichtenberg auf den Ausgleich drängte. Die Entscheidung fiel schließlich Mitte der zweiten Halbzeit, als Tim Schneidereit (67.) den Treffer zum 1:3-Endstand markierte und damit den Auswärtssieg für Welzheim sicherte.

FV Sulzbach/Murr – TSV Sulzbach-Laufen 0:3

Der TSV Sulzbach-Laufen erwischte einen hervorragenden Start und lag durch Treffer von Alexander Köngeter (3.) und Marek Hähnel (9.) bereits früh mit zwei Toren vorn. Die Aufgabe für die Gäste wurde jedoch erschwert, als Julius Hägele (33.) die Rote Karte sah und sein Team in Unterzahl hinterließ. Trotz der personellen Schwächung blieb Sulzbach-Laufen konzentriert und erhöhte noch vor der Pause erneut durch Alexander Köngeter (37.). Im zweiten Spielabschnitt verteidigten die Gäste den Vorsprung geschickt, während der FV Sulzbach/Murr keine Mittel fand, um die Überzahl in Torerfolge umzumünzen.