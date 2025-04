Felixelf vs. Störnstein/Wurz - mehr Abstiegskampf geht nicht

Alle Partien des neuen Jahres hatte der SVW gewonnen und war plötzlich in den Kreis der Anwärter auf Platz 2 vorgestossen. Und dann lässt die Niemann-Elf ausgerechnet beim Schlußlicht Federn und spielt nach einer scheinbar sicheren 2:0-Führung nur 2:2. Nun, rückgängig kann man den Patzer nicht machen, es gilt nun die restlichen Aufgaben so erfolgreich wie möglich zu gestalten, dann wird man sehen, wozu es reicht. Klar ist aber auch, dass gegen die vier Partien in Folge sieglosen Gäste ein Dreier her muss. Die SG blickt nach dem beachtlichen Remis gegen den Meister auf einen gebrauchten Tag gegen Altenstadt zurück. Nach Waldau geht die Reise als Außenseiter, ein Punkt wäre schon eine feine Sache, um die Position im mittleren Mittelfeld zu verteidigen, der Trainer spekuliert allerdings mit noch mehr, wie er erklärt.

"Nach dem unnötigen Unentschieden am Montag gilt es nun, die restliche Saison anständig über die Runden zu bringen. Einige Spieler werden aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei sein, was bedeutet, dass wir einen kleinen Kader zur Verfügung haben werden. Dennoch werden wir am Sonntag unseren Zuschauern eine gute Leistung zeigen und um die Punkte im Heimspiel kämpfen", sagt SVW-Coach Rene Niemann.

"Wir haben was gutzumachen. Auch wenn bei uns vielleicht tabellarisch gesehen ein wenig die Luft raus ist, dürfen wir uns so nicht präsentieren. Wir haben über 90 Minuten keine Laufbereitschaft, keine Zweikampfführung aber eine immens hohe Fehlpassquote gezeigt. Auch wenn bei Altenstadt an diesem Tag fast alles geklappt hat, sind wir verdient unter die Räder gekommen. Meine Jungs wissen das aber und solche Tage gibt es nunmal. Positiv stimmt mich, dass wieder ein Gegner von oben kommt, das liegt uns heuer deutlich mehr. Dennoch hat sich Waldau unter ihrem neuen Trainer Rene Niemann deutlich stabilisiert und hat sich im Hinspiel trotz unseres Sieges als sehr spielstarke Mannschaft gezeigt. In Waldau ist es immer schwer und wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um vielleicht die erste Mannschaft zu sein, die den SV in der Rückrunde bezwingt. Das Potential dazu haben wir und ich hoffe wir werden das abrufen", so Gästetrainer Sebastian Schell in einem ausführlichen Statement.