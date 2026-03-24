Felix Zölle vor Pokal-Viertelfinale: "Wir können befreit reingehen"

Sieht den Druck bei Rekordpokalsieger Villingen: 08-Kapitän Felix Zölle | Foto: Matthias Konzok

Die Verbandsliga-Fußballer des SV 08 Laufenburg treten im Viertelfinale des Verbandspokals bei Oberligist FC Villingen an. Kapitän Felix Zölle spricht im Interview über Mauertaktik und Schneeschauer.

BZ: Herr Zölle, sind Sie der Sommer- oder der Wintertyp?

Beides hat Vor- und Nachteile, aber eher der Sommertyp.

BZ: An diesem Mittwoch treten Sie mit dem SV 08 Laufenburg im Verbandspokal-Viertelfinale beim FC Villingen an. Zum Anpfiff um 19 Uhr sind Schneeschauer angekündigt ...

Es ist immer eine extreme Wetterlage. Letztes Wochenende konnte man gefühlt schon im T-Shirt rumlaufen, jetzt gibt es schon wieder Schnee. Aber durch den Winter sind wir es gewöhnt. Daher sollte es eigentlich kein Problem für uns sein.