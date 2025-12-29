Felix Zimmermann:„Das Ausscheiden in der Zwischenrunde tut richtig weh

Der Tag danach. Auch Niederlagen gehören beim Sport dazu. Niemand weiß das im Moment besser als Trainer Felix Zimmermann als Coach des SV Hellern.

Tristes dagegen am gestrigen Abend. Nach der 0:1-Niederlage gegen den VFR Voxtrup schied der Titelverteidiger als Dritter der Vorrundengruppe I aus. Der SSC Dodesheide II hatte das bessere Torverhältnis gegenüber den Hellboy und zog in die Hauptrunde ein.

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde seine Mannschaft nach dem überraschenden Finalsieg nach Neunmeterschiessen gegen den VFR Voxtrup als Addi-Vetter-Cupp-Sieger in der Schloßwall-Halle und anschließend im heimischen Clubheim für die starke Leistung und den Titelgewinn gefeiert.

"Das Ausscheiden in der Zwischenrunde tut richtig weh – da brauchen wir nichts schönzureden. Nach dem Gewinn des Addi-Vetter-Cups im letzten Jahr waren die Erwartungen hoch, auch bei uns selbst in die Endrunde zu kommen . Umso bitterer ist es, dass wir es nicht geschafft haben, das konsequent auf den Platz zu bringen und mit nur einem Gegentor auszuscheiden. Wir müssen uns ehrlich eingestehen, dass uns in entscheidenden Phasen nicht nur die letzte Konsequenz, sondern auch die nötige Demut gefehlt hat. Das ist enttäuschend, aber genau daraus müssen wir lernen. Jetzt geht es darum, den Kopf hochzunehmen, kritisch zu bleiben und in der Rückrunde wieder mit harter Arbeit, klarer Haltung und dem richtigen Respekt vor dem Fußball aufzutreten.“

Heute geht es ab 18.00 Uhr weiter mit den Gruppenspielen der Hauptrunde:

In der Gruppe K:

BW Schinkel

TUS Haste

SSC Dodesheide

SC Schölerberg

In der Gruppe L:

Osnabrücker SC

Spielverein 16 II (Ü40)

SC Lüstringen

Piesberger SV

Am morgigen Dienstag 30.12.2025 findet ab 17.00 Uhr die Finalrunde mit insgesamt zehn Mannschaften statt.