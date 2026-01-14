Felix Zimmermann bleibt Cheftrainer der ersten Herren

Der SV Hellern und Felix Zimmermann gehen gemeinsam in die Zukunft. Der Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit auch in den kommenden Spielzeiten an der Seitenlinie. Seit inzwischen vier Jahren prägt Zimmermann die sportliche Entwicklung des Teams – mit Erfolg.
Seit seinem Amtsantritt hat Felix Zimmermann der ersten Herrenmannschaft ein klares sportliches Profil gegeben. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team kontinuierell weiter und etablierte sich als feste Größe. Die Verlängerung ist Ausdruck des Vertrauens, das der Verein in seine Arbeit setzt – und ein klares Signal an Mannschaft und Umfeld.
Der SV Hellern verfolgt bewusst einen Weg der Stabilität. Dieser Ansatz gilt nicht nur für die erste, sondern ebenso für die zweite Herrenmannschaft. Beide Teams sollen entlang einer gemeinsamen sportlichen Idee geführt werden. Ziel ist es, nachhaltige Strukturen aufzubauen und Spieler langfristig zu entwickeln.
Mit der Vertragsverlängerung von Felix Zimmermann unterstreicht der Verein diesen Anspruch. Kontinuität auf der Trainerposition soll die Basis dafür bilden, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen – mit einer klaren Handschrift und einer langfristigen Perspektive für den gesamten Herrenbereich.
Der Blick richtet sich nun nach vorn: Verein und Mannschaft blicken optimistisch auf die kommenden Spielzeiten.