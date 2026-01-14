Felix Zimmermann bleibt Cheftrainer der ersten Herren

Der SV Hellern und Felix Zimmermann gehen gemeinsam in die Zukunft. Der Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit auch in den kommenden Spielzeiten an der Seitenlinie. Seit inzwischen vier Jahren prägt Zimmermann die sportliche Entwicklung des Teams – mit Erfolg.

Vier Jahre erfolgreiche Arbeit

Seit seinem Amtsantritt hat Felix Zimmermann der ersten Herrenmannschaft ein klares sportliches Profil gegeben. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team kontinuierell weiter und etablierte sich als feste Größe. Die Verlängerung ist Ausdruck des Vertrauens, das der Verein in seine Arbeit setzt – und ein klares Signal an Mannschaft und Umfeld.

Klare Linie im Herrenbereich

Der SV Hellern verfolgt bewusst einen Weg der Stabilität. Dieser Ansatz gilt nicht nur für die erste, sondern ebenso für die zweite Herrenmannschaft. Beide Teams sollen entlang einer gemeinsamen sportlichen Idee geführt werden. Ziel ist es, nachhaltige Strukturen aufzubauen und Spieler langfristig zu entwickeln.