Felix Wienand nach Knalltrauma zurück im Training

Felix Wienand ist zurück auf dem Trainingsplatz. – Foto: IMAGO IMAGES

Gute Nachrichten von der Hafenstraße: Felix Wienand hat eine Woche nach der Böllerattacke und einem dadurch erlittenen Knalltrauma grünes Licht von den Ärzten erhalten und ist zurück ins Mannschaftstraining gekehrt. Der Torwart von Rot-Weiss Essen könnte somit schon am Samstag im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue wieder zum Spieltagskader gehören - dann aber vermutlich als Ersatzmann, denn auch Jakob Golz meldet sich einsatzbereit.

Gezwungenermaßen wurde auf der Torhüterposition von RWE zuletzt viel rotiert. Nach dem Ausfall von Stammkeeper Jakob Golz, der sich Anfang Februar einen Innenbandriss im Knie zuzog, rückte Wienand zwischen die Pfosten. Als der dann vor einer Woche im Spiel gegen Waldhof Mannheim ein Knalltrauma erlitt, nachdem ein Böller aus dem Gästeblock geworfen in seiner Nähe explodierte, feierte Tino Casali sein Debüt im Trikot der Rot-Weissen. Auch beim 4:2-Sieg der Hafenstraße-Kicker bei der zweiten Mannschaft stand der Winter-Zugang vom österreichischen Erstligisten SCR Altach zwischen den Pfosten.

Finalen Belastungstest bestanden

Am Mittwoch fehlte er allerdings auf dem Trainingsplatz, nachdem er sich zuvor eine Schnittverletzung am Knie zugezogen hatte. Er wäre Ausfall Nummer drei gewesen, doch es gibt auch gute Nachrichten aus dem Torhüter-Lazarett in Essen. Der Heilungsverlauf von Golz sei schneller und besser als erwartet verlaufen, als es zunächst erwartet worden war. Die Nummer eins der Essener hat auch den finalen Belastungstest bestanden und dürfte, wie es die WAZ berichtet, am Samstag gegen Aue wieder zwischen den Pfosten stehen. Auch Wienand wird aller Voraussicht nach dann wieder im Kader sein. Die Ärzte haben grünes Licht erteilt, der Keeper selbst hat sich mit einer Video-Botschaft an die Fans gewandt: "Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder auf dem Trainingsplatz. Danke für eure Genesungswünsche. Der Sieg in Hoffenheim hat mir enorm geholfen, mich wieder auszukurieren. Ich freue mich, auf dem Platz zu sein, um mit den Jungs Gas geben zu können. Bis bald im Stadion", erklärt der 23-Jährige in den Vereinsmedien.