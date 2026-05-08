Felix Voßgröne wechselt zum SSC Dodesheide

Der SSC Dodesheide treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit 25-jährigen Felix Voßgröne einen weiteren Neuzugang gemeldet. Der Mittelfeldspieler wechselt ab Sommer vom Ligakonkurrenten Blau-Weiß Hollage an den Reinhold-Tilling-Weg.

Voßgröne gilt als flexibel einsetzbarer Akteur im Mittelfeld. Nach Angaben des Vereins bringt der Neuzugang Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit und soll die Mannschaft in mehreren Rollen verstärken.

Beim SSC zeigt man sich zufrieden über die Verpflichtung. Der Verein betonte, dass man sich „extrem“ freue, dass sich Voßgröne für einen Wechsel nach Dodesheide entschieden habe.