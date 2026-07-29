Felix Stieglitz wechselt zum SV Pastow

– Foto: André Nückel

Felix Stieglitz schlägt ein neues Kapitel in seiner Laufbahn auf. Der Abwehrspieler wechselt zum SV Pastow und wird künftig für den Verbandsligisten auflaufen.

Der 28-Jährige bringt bereits reichlich Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. In Schleswig-Holstein war Stieglitz unter anderem für Güster sowie den 1. FC Phönix Lübeck II aktiv und sammelte dabei einige Einsätze in der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein.