Felix Stieglitz wechselt zum SV Pastow

Felix Stieglitz schlägt ein neues Kapitel in seiner Laufbahn auf. Der Abwehrspieler wechselt zum SV Pastow und wird künftig für den Verbandsligisten auflaufen.
Der 28-Jährige bringt bereits reichlich Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. In Schleswig-Holstein war Stieglitz unter anderem für Güster sowie den 1. FC Phönix Lübeck II aktiv und sammelte dabei einige Einsätze in der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein.
In seiner bisherigen Laufbahn lief der Defensivspieler zudem für mehrere Vereine auf und konnte sowohl in der Defensive als auch mit seiner Erfahrung auf dem Platz überzeugen.
Mit dem Wechsel zum SV Pastow wartet nun eine neue Herausforderung auf Felix Stieglitz, der seine Qualitäten künftig in der neuen Mannschaft einbringen möchte. Für den Verein bedeutet die Verpflichtung zusätzliche Stabilität in der Defensive.
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