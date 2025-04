Felix Scheibmair siegt an der Torwand des ZDF-Sportstudios

Der 25-Jährige Felix Scheibmair durfte an der Torwand beim ZDF-Sportstudio ran. Der Spieler, der in dieser Saison bereits ein Tor erzielt hat, wollte den Sieg gegen Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer vom Bundesligisten Borussia Dortmund, schaffen.

Links oben durfte der Spieler des TSV Blaubeuren jubeln, denn es gelang ihm ein Treffer. Somit stand bei Felix Scheibmair am Ende die 1. Hans-Joachim Watzke traf links oben nicht. Somit endete das Duell an der legendären ZDF-Torwand mit 1:0 für den Fußballer des TSV Blaubeuren.

Felix Scheibmair spielt über sieben Jahre für den TSV Blaubeuren. Seine Verbundenheit zum TSV zeigte er, in dem er das Trikot von Blaubeuren mit der Rückennummer 3 in Mainz trug. Der Auftritt im ZDF-Sportstudio in Mainz wird für ihn mit Sicherheit unvergessen bleiben. Mit seinem Team geht es am heutigen Sonntag in der Kreisliga A1 Donau/Iller weiter. Um 15 Uhr steht das Heimspiel gegen Tabellenführer FC Hüttesheim auf dem Programm.