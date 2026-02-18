Felix Schäfer: „Ich packe gerne an“

Felix Schäfer hinter seinem 2010 selbst gebauten Bollerwagen, der bei Heimspielen der Spielvereinigung Drochtersen/Assel IV auch als Verkaufswagen dient. – Foto: Michael Brunsch

In jeder Fußballmannschaft gibt es Menschen, die dafür sorgen, dass es sportlich rund läuft im Team. Doch wer macht die Arbeit dahinter? Es sind die Leute, die nicht nur an das Sportliche denken. Bei der SV Drochtersen/Assel IV und auch bei der dazugehörigen Herren Ü30-Mannschaft hält besonders eine Person außerhalb des Platzes den Daumen drauf: Felix Schäfer.

„Nein, ich mache das nicht allein. Es sind einige Helfer um mich herum. Ich bin kein Alleinunterhalter“, stellt der 34-jährige Mathe- und Physiklehrer Felix Schäfer aus Drochtersen klar. Der St. Pauli-Fan kam vor etwa acht Jahren aus dem Ammerland nach Kehdingen. In der Heimat widmete er seine Freizeit dem Schwimmsport und dem Triathlon. „In der SG Petersfehn spielte ich kurzzeitig Fußball, aber eigentlich war das nicht so mein Ding“, so Schäfer.

Beruflich in Drochtersen angekommen, trat er 2018 bei D/A in den Verein ein. Seine Frau Jana, ebenfalls Lehrerin, lernte er bei der Arbeit kennen. Sie spielte beim TSV Eintracht Immenbeck Fußball und wurde dort 2008 zur Spielerin des Jahres gekürt. Inzwischen haben die beiden eine 10 Monate alte Tochter. Von Beginn an schloss sich Felix Schäfer der fünften D/A-Herrenmannschaft an, der heutigen Vierten. Von der 2. Kreisklasse ging es 2019 eine Klasse höher. „Felix hat kein übermäßiges fußballerisches Talent“, sagt sein Trainer Andre Matties. „Das kann ich nur bestätigen“, sagt Felix Schäfer mit einem Grinsen im Gesicht. Technisch versiert sieht er sich nicht, er lebe eher von seiner Ausdauer. Von seinem Team schwärmt der stolze Familienvater in den höchsten Tönen. „Wir haben einen super Zusammenhalt, sind eine Mannschaft mit vielen Freundschaften. Wenn wir feiern, ist die Beteiligung immer sehr gut. Überhaupt ist D/A ein überragender Verein.“

Einziges Tor wird ordentlich gefeiert

Auch wenn sich der 34-Jährige bei den Spielen oftmals auf der Ersatzbank wiederfindet, fühle er sich als Teil des Teams. Als er in der Saison 2021/2022 beim 5:0-Sieg in Burweg sein bislang einziges Tor im Herrenbereich erzielte, jubelten alle mit ihm, als wäre es der Treffer zum Klassenerhalt oder zur Meisterschaft gewesen. In der Herren Ü30-Mannschaft folgten inzwischen zwei weitere Treffer.

Alles für die Organisation

Rund um den Platz ist Schäfer die Nummer eins. Er organisiert, packt immer und überall an, sich zu engagieren liegt ihm. „Ich muss einfach meistens die Zügel in die Hand nehmen, mache das unheimlich gerne“, sagt er. „Der Mann ist unverzichtbar“, bestätigt sein Trainer. Mannschaftsfahrten buchen, Abschlussfeiern planen, Hallenturniere organisieren, D/A-Mützen besorgen, Verkauf bei den Spielen planen und alles einkaufen, Getränkekasse führen und gegebenenfalls Geld eintreiben und vieles mehr, das ist sein Ding. „Gerade bei Fahrten sollen auch die jungen Spieler mit, deshalb buchen wir dann auch finanziell machbare Unterkünfte. Aber noch mal: Ich mache das alles nicht alleine. Ich habe immer einige Helfer zur Seite“, so der Macher, der ungern im Vordergrund steht.

Kaum Zeit zum Fußballspielen

Das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. „Arbeiten, Familie und Organisieren. Da muss der eigene Fußball dann auch mal hinten anstehen. Ich bin aktuell Betreuer der vierten Herrenmannschaft und ab und zu Spieler in der Herren Ü30. Bei Spielernot in der Vierten stehe ich bereit. Im letzten Dezember wurde es tatsächlich auch etwas zu viel. Die Familie kam zu kurz, da ich mich auch noch um Feiern in der Schule kümmerte“, so Felix Schäfer.

Auch im sogenannten Küchenteam der Herren Ü30 hat Schäfer seinen Platz. Das plant immer das Abendessen nach den Spielen. „Das ist nicht einfach nur Essen bestellen. Da schmeißen wir dann mal den Pizzaofen an, servieren Oktoberfestessen oder Grünkohl. Da sind wir fünf Mann, die sich kümmern“, so der 34-Jährige. Hierfür gibt es am Asseler Sportplatz extra Equipment, wie einen Ofen mit Herd.