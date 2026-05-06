Felix Sahner kehrt zum FC Kandern zurück

Luca Kern (links), Vorstand Sport beim FC Kandern, und Rückkehrer Felix Sahner | Foto: FC Kandern

Der FC Kandern hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Wie der A-Kreisligist mitteilte, komplettiert Felix Sahner das Torwartteam der ersten Mannschaft. Der 33-Jährige war bereits vor einigen Jahren für den FCK aktiv. Nach Stationen beim FC Steinenstadt, den SF Schliengen und dem SC Baris Müllheim kehrt er nun ins Helmuth-Seiter-Stadion zurück. "Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung. Er wird uns mit seiner Erfahrung sehr weiterhelfen", heißt es seitens des FCK.