Felix Rem zieht es zum FC Dingolfing Der 18-jährige Youngster verlässt die SpVgg GW Deggendorf und läuft künftig für die BMW-Städter auf von PM · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Felix Rem (re.) mit FCD-Manager Manuel Wimmer – Foto: Kramer

Der FC Dingolfing kann seinen ersten Neuzugang für die kommende Landesliga‑Saison vermelden. Mit Felix Rem schließt sich ein hochveranlagtes Talent den Blau‑Weißen an. Sportchef Manuel Wimmer und Teammanager Tom Auer ist es damit erneut gelungen, einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler aus der Region für den FCD zu gewinnen.

Der 18‑jährige Rem stammt aus Plattling und durchlief die komplette Nachwuchsabteilung der SpVgg Grün‑Weiß Deggendorf. Ebenso wurde Rem gleich mehrmals in die Bayernauswahl berufen. In dieser Saison pendelte er erfolgreich zwischen der U19‑Landesliga und der Bezirksliga‑Herrenmannschaft, wo er sich bereits als Stammspieler etablieren konnte. Der Linksfuß gilt als kreativer, spielintelligenter Mittelfeldspieler, der mit seiner Größe und Dynamik schwer auszurechnen ist.





Sportchef Manuel Wimmer zeigt sich hochzufrieden mit der Verpflichtung und betont die Bedeutung des Transfers: "Wir sind sehr froh, dass sich Felix für uns entschieden hat und bei uns den ersten Schritt außerhalb der SpVgg GW Deggendorf wagt. Er ist ein super angenehmer, bodenständiger und ehrgeiziger Kerl, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Felix hat eine hervorragende fußballerische Schule durchlaufen und vor allem in den letzten beiden Jahren unter Ben Penzkofer eine enorme Entwicklung gemacht. Wir freuen uns, ab Sommer einen spielfreudigen und zuverlässigen Kreativspieler im Team zu haben, der trotz seiner erst 18 Jahre schon ein starkes Setup mitbringt. Wir werden ihm die nötigen Voraussetzungen bieten, um sich als junger Spieler geduldig weiterentwickeln zu können.“



